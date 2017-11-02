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Не Нибиру: астрономы рассказали про черную дыру

03.11.2017 18:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Ученые-астрономы бьют тревогу из-за огромной черной дыры в окрестностях Солнечной системы.

Специалисты предполагают, что неподалеку от Солнечной системы может скрываться черная дыра, которая является вредоносной, так как имеет звездную массу, а потому абсолютно невидима. При этом полностью проглотить планету Земля способна даже небольшая черная дыра, обнаружить которую можно лишь по гравитационным волнам.

Не Нибиру: астрономы рассказали про черную дыру
© Фото: NASA
Черная дыра

Исследователи утверждают, что если черная дыра пойдет на сближение с Солнцем, то человечеству не избежать катастрофы.

Напомним, ранее нумерологи-энтузиасты пришли к выводу, что все человечество погибнет уже 19 ноября в результате спровоцированных приближающейся планетой Нибиру гравитационных волн.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока нумерологи убеждены, что конец света наступит из-за приближающейся планеты, другие специалисты-конспирологи утверждают, что угрозу для Земли представляет...

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