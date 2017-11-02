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Не Нибиру: астрономы рассказали про черную дыру
03.11.2017 18:46 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Ученые-астрономы бьют тревогу из-за огромной черной дыры в окрестностях Солнечной системы.
Специалисты предполагают, что неподалеку от Солнечной системы может скрываться черная дыра, которая является вредоносной, так как имеет звездную массу, а потому абсолютно невидима. При этом полностью проглотить планету Земля способна даже небольшая черная дыра, обнаружить которую можно лишь по гравитационным волнам.
© Фото: NASA
Черная дыра
Исследователи утверждают, что если черная дыра пойдет на сближение с Солнцем, то человечеству не избежать катастрофы.
Напомним, ранее нумерологи-энтузиасты пришли к выводу, что
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Пока нумерологи убеждены, что конец света наступит из-за приближающейся планеты, другие специалисты-конспирологи утверждают, что угрозу для Земли представляет...
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