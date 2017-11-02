Не Нибиру: астрономы рассказали про черную дыру

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Ученые-астрономы бьют тревогу из-за огромной черной дыры в окрестностях Солнечной системы.

Специалисты предполагают, что неподалеку от Солнечной системы может скрываться черная дыра, которая является вредоносной, так как имеет звездную массу, а потому абсолютно невидима. При этом полностью проглотить планету Земля способна даже небольшая черная дыра, обнаружить которую можно лишь по гравитационным волнам.



© Фото: NASA Черная дыра

Исследователи утверждают, что если черная дыра пойдет на сближение с Солнцем, то человечеству не избежать катастрофы.

Напомним, ранее нумерологи-энтузиасты пришли к выводу, что все человечество погибнет уже 19 ноября в результате спровоцированных приближающейся планетой Нибиру гравитационных волн.