ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Казаков: встреча в ОАЭ, эпидемия секс-скандалов и другие итоги недели

03.11.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Специальный гость программы "Итоги недели", тележурналист, заместитель генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кирилл Казаков вместе с руководителем информагентства Sputnik Беларусь Андреем Качурой и продюсером информагентства Павлом Тухто обсуждают главные события уходящей недели.

В числе тем обсуждения — встреча президентов Беларуси и Украины в ОАЭ, теракт на Манхэттене и референдумы о независимости в Каталонии и Каледонии, а также мировая эпидемия секс-скандалов, в центре которых оказались многие известные личности — экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, голливудский актер Кевин Спейси и легенда белорусской гимнастики Виталий Щербо. Отдельной тема для дискуссии — грядущий 100-летний юбилей Октябрьской революции.

Лукашенко на встрече с Порошенко: у нас с вами вообще проблем нет >>

Слезы Гуцу в "Прямом эфире": поверили не все >>

Свои вопросы по темам беседы присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 25 7991228. Телефон студии +375 17 2378079. Вопросы вы также можете оставлять в комментариях под этим материалом.

Дискуссию об основных событиях недели с заместителем генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кириллом Казаковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный тележурналист, заместитель генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кирилл Казаков в программе "Итоги недели" на радио Sputnik Беларусь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Не Нибиру: астрономы рассказали про черную дыру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика