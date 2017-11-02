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Казаков: встреча в ОАЭ, эпидемия секс-скандалов и другие итоги недели
03.11.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Специальный гость программы "Итоги недели", тележурналист, заместитель генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кирилл Казаков вместе с руководителем информагентства Sputnik Беларусь Андреем Качурой и продюсером информагентства Павлом Тухто обсуждают главные события уходящей недели.
В числе тем обсуждения — встреча президентов Беларуси и Украины в ОАЭ, теракт на Манхэттене и референдумы о независимости в Каталонии и Каледонии, а также мировая эпидемия секс-скандалов, в центре которых оказались многие известные личности — экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, голливудский актер Кевин Спейси и
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Дискуссию об основных событиях недели с заместителем генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кириллом Казаковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.
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Известный тележурналист, заместитель генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кирилл Казаков в программе "Итоги недели" на радио Sputnik Беларусь.
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