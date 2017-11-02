Казаков: встреча в ОАЭ, эпидемия секс-скандалов и другие итоги недели

Специальный гость программы "Итоги недели", тележурналист, заместитель генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кирилл Казаков вместе с руководителем информагентства Sputnik Беларусь Андреем Качурой и продюсером информагентства Павлом Тухто обсуждают главные события уходящей недели.

В числе тем обсуждения — встреча президентов Беларуси и Украины в ОАЭ, теракт на Манхэттене и референдумы о независимости в Каталонии и Каледонии, а также мировая эпидемия секс-скандалов, в центре которых оказались многие известные личности — экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, голливудский актер Кевин Спейси и легенда белорусской гимнастики Виталий Щербо . Отдельной тема для дискуссии — грядущий 100-летний юбилей Октябрьской революции.

Лукашенко на встрече с Порошенко: у нас с вами вообще проблем нет >>

Слезы Гуцу в "Прямом эфире": поверили не все >>

Свои вопросы по темам беседы присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 25 7991228. Телефон студии +375 17 2378079. Вопросы вы также можете оставлять в комментариях под этим материалом.

Дискуссию об основных событиях недели с заместителем генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кириллом Казаковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.