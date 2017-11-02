19% белорусских школьников и студентов готовы уехать работать за границу при первой возможности





«Уеду работать за границу при первой возможности, даже если эта работа не по специальности» - ответили 19% респондентов в ходе опроса, проведенного компанией «Сатио» в июле-августе 2017 года.

Опрос был проведен в рамках проекта международной технической помощи «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума», реализуемого при поддержке Европейского Союза. Целью опроса было выявление состояния среднего образования в Беларуси, пишет Thinktanks.by .

Предварительные итоги исследования были представлены социологом Исследовательского центра ИПМ Дарьей Урбан в ходе презентации программы конференции KEF-2017 «Основы будущего».

В опросе приняло участие 1 тысяча человек в возрасте от 18 до 21 года, которые получили или продолжают получать среднее образование.

Поколение трудовых мигрантов?

Исследование показало, что подавляющее большинство белорусских школьников и студентов не исключает вероятность своей работы за рубежом. Помимо 19% тех, кто признался в готовности уехать за границу работать при первой возможности, еще 49,1% респондентов готовы работать за рубежом при более выгодных условиях, 14,5% ребят готовы работать за рубежом при прочих равных условиях и 1,4% белорусских юношей и девушек согласны работать за рубежом при менее выгодных условиях. Трудовой патриотизм проявило всего 16% опрошенных, заявивших, что не станут работать за рубежом ни при каких обстоятельствах, даже если не найдут работу в Беларуси.

Вы бы хотели работать за границей? Количество % Не стану работать за рубежом ни при каких обстоятельствах, даже если не найду работу здесь 160 16,0 Готов работать за рубежом при более выгодных условиях 491 49,1 Готов работать за рубежом при прочих равных условиях 145 14,5 Готов работать за рубежом при менее выгодных условиях 14 1,4 Уеду работать за границу при первой возможности, даже если эта работа не по специальности 190 19,0 Всего 1000 100,0

Приоритет - деньги

Несмотря на то, что более 50% респондентов заявило о намерении работать по специальности, основным приоритетом для белорусской молодежи являются все же не трудовые навыки.

Отвечая на вопрос: «Что важнее всего лично для Вас при выборе работы?», большинство – 41,5% сказали, что «работа должна быть высокооплачиваемой», а еще 36,1% заявили, что «работа должна быть интересной».

Важность работы по специальности подтвердили 7,4% опрошенных. Самыми непопулярными ответами оказались: «работа должна быть стабильной» - 6,9%, «работа должна приносить пользу обществу» - 4,4% и «работа должна оставлять время для семьи/хобби» - 3,3%.