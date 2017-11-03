



Суд Испании официально выдал европейский ордер на арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона, а также четырех его соратников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд Испании направил в Бельгию ордер на арест Пучдемона Суд Испании официально выдал европейский ордер на арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона, а также четырех его соратников.

Запрос был направлен в бельгийскую прокуратуру. В Брюсселе этот документ пообещали «изучить»Испанская судья Кармен Ламела подписала ордер на арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона, а также четырех его соратников. Все они в настоящее время находятся в Бельгии, в связи с чем не явились на судебное заседание. Именно это стало причиной подписания ордера на арест каталонских политиков, сообщает со ссылкой на официальное заявление Верховного суда Испании местное издание El Pais, пишетРанее о том, что суд выдал ордер, со ссылкой на собственные источники писала испанская газета La Vanguardia. Однако, официального заявления суда не было.Запрос был направлен в бельгийскую прокуратуру. Там, как пишет Reuters, этот документ уже получили. Глава местного надзорного органа Эрик Ван дер Сипт пообещал его «изучить». «Мы изучим его [ордер на арест каталонского лидера]», — сказал он, добавив, что судье запрос испанских властей будет направлен в суд, «может быть», только «завтра» или «послезавтра».​