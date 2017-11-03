Экс-баскетболист Шакил О'Нил съел самые острые в мире чипсы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Шакил О'Нил решил присоединится к популярному "челленджу", в рамках которого нужно съесть чипсы Fear The Reaper с самым острым в мире сортом перца — Каролинским жнецом.

В эфире американского телеканала ведущий предложил экс-баскетболисту попробовать деликатес и при этом ни разу не сморщиться. Некоторое время О'Нил и вправду держался мужественно, но затем сдался и выбежал из студии.

О'Нил четыре раза становился чемпионом NBA, он побеждал на чемпионате мира и Олимпийских играх-1996. В прошлом году его ввели в баскетбольный Зал славы.