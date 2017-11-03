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Экс-баскетболист Шакил О'Нил съел самые острые в мире чипсы
03.11.2017 21:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Шакил О'Нил решил присоединится к популярному "челленджу", в рамках которого нужно съесть чипсы Fear The Reaper с самым острым в мире сортом перца — Каролинским жнецом.
В эфире американского телеканала ведущий предложил экс-баскетболисту попробовать деликатес и при этом ни разу не сморщиться. Некоторое время О'Нил и вправду держался мужественно, но затем сдался и выбежал из студии.
О'Нил четыре раза становился чемпионом NBA, он побеждал на чемпионате мира и Олимпийских играх-1996. В прошлом году его ввели в баскетбольный Зал славы.
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