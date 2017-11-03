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Американец снял классный рекламный ролик, чтобы продать старую "Хонду"
03.11.2017 21:21 — Разное | Sputnik Беларусь
В сети набирает популярность рекламный ролик, снятый пользователем Reddit с ником maxlanman, автомобиля Honda Accord 1996 года. Видео рассказывает об одном из дней владелицы старенькой "Хонды": совершенно будничные сцены автор совместил с живописными пейзажами побережья и кратким описанием автомобиля. В конце ролика появляется надпись "Роскошь — это образ мысли".
Заявленная цена автомобиля была 499 долларов. Сейчас "Хонда" на eBay стоит в 40 раз дороже. Примечательно, что совершенно новый Honda Accord 2017 модельного года на автомобильном рынке США стоит 23 570 долларов в базовом варианте исполнения.
Деньги, вырученные от продажи авто, создатель ролика намерен потратить на свадьбу с девушкой, снявшейся в главной роли.
За сутки видео посмотрели почти 700 тысяч раз.
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Стоимость подержанной Honda Accord, которая продавалась за 500 долларов, выросла в 40 раз. Смотрите гениальный рекламный ролик, после которого и вы захотите себе этот...
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