В сети набирает популярность рекламный ролик, снятый пользователем Reddit с ником maxlanman, автомобиля Honda Accord 1996 года. Видео рассказывает об одном из дней владелицы старенькой "Хонды": совершенно будничные сцены автор совместил с живописными пейзажами побережья и кратким описанием автомобиля. В конце ролика появляется надпись "Роскошь — это образ мысли".

Заявленная цена автомобиля была 499 долларов. Сейчас "Хонда" на eBay стоит в 40 раз дороже. Примечательно, что совершенно новый Honda Accord 2017 модельного года на автомобильном рынке США стоит 23 570 долларов в базовом варианте исполнения.

Деньги, вырученные от продажи авто, создатель ролика намерен потратить на свадьбу с девушкой, снявшейся в главной роли.

За сутки видео посмотрели почти 700 тысяч раз.