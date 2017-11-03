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На юге Саудовской Аравии произошло землетрясение
03.11.2017 20:43 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Небольшое землетрясение магнитудой 3,8 балла было зафиксировано в пятницу на юге Саудовской Аравии, сообщило Национальное управление геологии королевства.
По информации ведомства, землетрясение началось 3 ноября в 05:07 по местному времени в 16 километрах от города Нимас. Очаг располагался на глубине 9,1 километра.
Пока не сообщается, есть ли пострадавшие и разрушения от подземных толчков.
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Пока нет данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения.
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