ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На юге Саудовской Аравии произошло землетрясение

03.11.2017 20:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Небольшое землетрясение магнитудой 3,8 балла было зафиксировано в пятницу на юге Саудовской Аравии, сообщило Национальное управление геологии королевства.

По информации ведомства, землетрясение началось 3 ноября в 05:07 по местному времени в 16 километрах от города Нимас. Очаг располагался на глубине 9,1 километра.

Пока не сообщается, есть ли пострадавшие и разрушения от подземных толчков.

Ранее в этот же день произошло землетрясение у берегов Мексики. Эпицентр толчков располагался в 225,8 километра к юго-западу от населенного пункта Сиуатлан в штате Халиско. Очаг залегал на глубине десяти километров. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В начале осени в Мексике произошли два мощных землетрясения. 19 сентября стихия унесла жизни 369 человек по всей стране, около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока нет данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчына спусціў сабак на кантралёра пасля таго, як яна адмовілася ад інтыму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика