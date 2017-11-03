На юге Саудовской Аравии произошло землетрясение

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Небольшое землетрясение магнитудой 3,8 балла было зафиксировано в пятницу на юге Саудовской Аравии, сообщило Национальное управление геологии королевства.

По информации ведомства, землетрясение началось 3 ноября в 05:07 по местному времени в 16 километрах от города Нимас. Очаг располагался на глубине 9,1 километра.

Пока не сообщается, есть ли пострадавшие и разрушения от подземных толчков.

Ранее в этот же день произошло землетрясение у берегов Мексики . Эпицентр толчков располагался в 225,8 километра к юго-западу от населенного пункта Сиуатлан в штате Халиско. Очаг залегал на глубине десяти километров. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В начале осени в Мексике произошли два мощных землетрясения. 19 сентября стихия унесла жизни 369 человек по всей стране, около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября.