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Количество изъятий и ограничений в ЕАЭС идет на убыль
04.11.2017 00:20 — Разное | Ежедневник
В ЕАЭС на сегодняшний день около 200 препятствий. Из них – 140 спорных позиций, относящихся к так называемым изъятиям и ограничениям и 10 барьеров.
Об этом на конференции экспертной инициативы «Минский диалог», посвященной презентации доклада «Евразийский экономический союз: интеграция между идеальным и реальным» заявил начальник департамента экономической интеграции Министерства экономики Беларуси Алексей Мацевило.
В докладе же говорилось о более чем 400 препятствиях в рамках нетарифной защиты рынков ЕАЭС. Около 80% из них относятся к категории допустимых Договором о ЕАЭС (это так называемые изъятия и ограничения). Остальные же барьеры фактически не соответствуют нормам и правовому полю ЕАЭС. Алексей Мацевило сказал, что это данные 2015 года. По данному поводу авторы доклада заметили, что это последние данные, имеющиеся в открытом доступе, и посетовали на непрозрачность работы Евразийской экономической комиссии.
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В ЕАЭС на сегодняшний день около 200 препятствий. Из них – 140 спорных позиций, относящихся к так называемым изъятиям и ограничениям и 10 барьеров.
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