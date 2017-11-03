Количество изъятий и ограничений в ЕАЭС идет на убыль





В ЕАЭС на сегодняшний день около 200 препятствий. Из них – 140 спорных позиций, относящихся к так называемым изъятиям и ограничениям и 10 барьеров.

Об этом на конференции экспертной инициативы «Минский диалог», посвященной презентации доклада «Евразийский экономический союз: интеграция между идеальным и реальным» заявил начальник департамента экономической интеграции Министерства экономики Беларуси Алексей Мацевило.

В докладе же говорилось о более чем 400 препятствиях в рамках нетарифной защиты рынков ЕАЭС. Около 80% из них относятся к категории допустимых Договором о ЕАЭС (это так называемые изъятия и ограничения). Остальные же барьеры фактически не соответствуют нормам и правовому полю ЕАЭС. Алексей Мацевило сказал, что это данные 2015 года. По данному поводу авторы доклада заметили, что это последние данные, имеющиеся в открытом доступе, и посетовали на непрозрачность работы Евразийской экономической комиссии.