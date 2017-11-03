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График работы метро, наземного транспорта и электричек на 4-7 ноября

04.11.2017 07:39 — Разное | БДГ  
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Общественный транспорт Минска в связи с празднованием Дня Октябрьской революции и переносом рабочих дней будет ходить по измененному графику.

Минский метрополитен 4 ноября будет функционировать по графику рабочего дня, 5,6 и 7 ноября – по воскресному графику.

Автобусы, троллейбусы и трамваи 4 ноября будут курсировать по графику рабочего дня. 5 ноября – автобусы и троллейбусы будут ходить по субботнему по графику, трамваи – по графику выходного дня. 6 и 7 ноября автобусы и троллейбусы будут ходить по воскресному графику, а трамваи – по графику выходного дня.

Электрички и поезда региональных линий экономкласса 4 ноября Минск - Молодечно - Гудогай, Минск - Барановичи, Минск - Осиповичи, Минск - Борисов – Орша, Молодечно – Крулевщизна и Молодечно - Лида будут ходить по пятничному расписанию. Такого же графика в субботу, 4 ноября, будут придерживаться поезда городских линий Минск - Смолевичи, Минск – Беларусь.

5, 6 и 7 ноября поезда региональных линий экономкласса Минск - Молодечно - Гудогай, Минск - Барановичи, Минск - Осиповичи, Минск - Борисов – Орша, Молодечно - Крулевщизна, Молодечно – Лида будет осуществляться по воскресному графику. Как по воскресеньям, будут курсировать 5-7 ноября и поезда городских линий Минск – Смолевичи и Минск – Беларусь. 

4, 5, 6 и 7 ноября поезда региональных линий экономкласса Орша – Лепель будут ходить по графику рабочего дня согласно действующему расписанию.

 
Теги: Минск
 
 
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Общественный транспорт Минска в связи с празднованием Дня Октябрьской революции и переносом рабочих дней будет ходить по измененному графику.

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