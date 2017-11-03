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Зарплата некоторым бюджетникам будет повышена с 1 декабря

04.11.2017 08:17 — Разное | БДГ  
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О повышении заработной платы некоторым работникам бюджетной сферы сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Он отметил, что, в первую очередь, зарплату планируется поднять низкооплачиваемой категории работников. Предположительно оплата труда этих людей вырастет на 7%, однако окончательные цифры будут рассчитываться индивидуально.

По словам Лобовича, для увеличения средней зарплаты до 1000 рублей, как это намечено правительством, необходимо повышение эффективности реального сектора экономики. Таким образом, по мнению чиновника, зарплата должна быть заработана.

В сентябре тарифная ставка первого разряда увеличилась до 33 рублей, что повлекло за собой рост зарплат бюджетников. «Сейчас подготовлен проект постановления Совета министров об увеличении зарплаты низкооплачиваемой категории работников бюджетного сектора. Мы планировали, что это будет с 1 декабря», - заявил чиновник.

Напомним, вопрос о повышении зарплат постоянно поднимается белорусскими властями. 22 октября в эфире телеканала «ОТН» министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что средняя заработная плата должна вырасти до 1000 рублей до конца года.

О том, что вскоре будут рассматриваться предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников, заявил 17 октября на заседании Президиума Совмина заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Ранее Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году. 22 августа на совещании президент Беларуси напомнил о своем требовании повысить зарплаты тем категориям работников, чьи заработки остаются низкими.

Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь, потребовала довести зарплаты в столице до 700 долларов.

Справка

По информации Белстата, в августе средняя зарплата выросла во всех регионах страны, тогда как в столице наблюдалось ее незначительное падение. В августе реальная зарплата по Беларуси выросла на 6,6%, с начала года - на 3,2%: в августе она равнялась 844,4 рублям, в январе-августе - 784,5 рублям. В Минске зарплата поднялась с начала года на 2,3%.

В Минтруда отмечали, что в целом график повышения зарплат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь, в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.

 
Теги: Минск
 
 
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О повышении заработной платы некоторым работникам бюджетной сферы сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

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