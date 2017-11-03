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Зарплата некоторым бюджетникам будет повышена с 1 декабря
О повышении заработной платы некоторым работникам бюджетной сферы сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.
Он отметил, что, в первую очередь, зарплату планируется поднять низкооплачиваемой категории работников. Предположительно оплата труда этих людей вырастет на 7%, однако окончательные цифры будут рассчитываться индивидуально.
По словам Лобовича, для увеличения средней зарплаты до 1000 рублей, как это намечено правительством, необходимо повышение эффективности реального сектора экономики. Таким образом, по мнению чиновника, зарплата должна быть заработана.
В сентябре тарифная ставка первого разряда
Напомним, вопрос о повышении зарплат постоянно поднимается белорусскими властями. 22 октября в эфире телеканала «ОТН» министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что средняя заработная плата должна
О том, что вскоре будут рассматриваться предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников,
Ранее Александр Лукашенко
Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь,
Справка
По информации Белстата, в августе средняя зарплата
В Минтруда отмечали, что в целом график повышения зарплат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь, в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.
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О повышении заработной платы некоторым работникам бюджетной сферы сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.
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