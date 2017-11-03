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Dj Arston: я создаю простые музыкальные идеи, которые не надоедают
04.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Фестиваль Global Top DJs состоится 17 ноября в "Чижовка-Арене", где поклонники электронной музыки смогут "оторваться" под композиции топовых ди-джеев с мировым именем по версии рейтинга DJ Mag Top 100. Среди имен: Don Diablo, ATB, Sander Van, Doorn, Swanky Tunes и dj Артем Arston, который рассказал радио Sputnik Беларусь о своем пути к известности, технических приоритетах и грядущем событии в "Чижовка-Арене".
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© Sputnik / Александр Шурмелев
"Современный ди-джей отличается от своих предшественников тем, что он, как правило, музыкант. Электронная танцевальная музыка — это отдельный вид искусства, который призван удивлять большие массы народа и объединять их своим творчеством. Главным "строительным материалом" моей музыки являются короткие, простые куски мелодий, которые я объединяю в цельные композиции, дорисовывая это различными электронными инструментами", — рассказывает Arston.
Беседу с музыкантом, продюсером, известным ди-джеем Артемом Arston слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Известный ди-джей Артем Arston поделился со слушателями радио Sputnik Беларусь секретом превращения любимого хобби в профессию и проанонсировал фестиваль Global Top DJs,...
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