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Dj Arston: я создаю простые музыкальные идеи, которые не надоедают

04.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фестиваль Global Top DJs состоится 17 ноября в "Чижовка-Арене", где поклонники электронной музыки смогут "оторваться" под композиции топовых ди-джеев с мировым именем по версии рейтинга DJ Mag Top 100. Среди имен: Don Diablo, ATB, Sander Van, Doorn, Swanky Tunes и dj Артем Arston, который рассказал радио Sputnik Беларусь о своем пути к известности, технических приоритетах и грядущем событии в "Чижовка-Арене".

Dj Arston: я создаю простые музыкальные идеи, которые не надоедаютМинске" title="Arston сыграл бесплатный сет для поклонников в Минске" class="">
© Sputnik / Александр Шурмелев
Arston сыграл бесплатный сет для поклонников в Минске

"Современный ди-джей отличается от своих предшественников тем, что он, как правило, музыкант. Электронная танцевальная музыка — это отдельный вид искусства, который призван удивлять большие массы народа и объединять их своим творчеством. Главным "строительным материалом" моей музыки являются короткие, простые куски мелодий, которые я объединяю в цельные композиции, дорисовывая это различными электронными инструментами", — рассказывает Arston.    

Беседу с музыкантом, продюсером, известным ди-джеем Артемом Arston слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный ди-джей Артем Arston поделился со слушателями радио Sputnik Беларусь секретом превращения любимого хобби в профессию и проанонсировал фестиваль Global Top DJs,...

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