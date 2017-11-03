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BMW отзывает 1,4 млн автомобилей из-за риска их возгорания

04.11.2017 09:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Немецкий автопроизводитель BMW отзовет в Северной Америке почти 1,4 миллиона машин после двух инцидентов, связанных с пожарами автомобилей, сообщили СМИ.

BMW отзывает 1,4 млн автомобилей из-за риска их возгорания
CC BY-SA 2.0 / poolski / Mercedes
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Первая партия отзыва – 670 тысяч BMW Series 3, которые были выпущены в период с 2006 по 2011 годы: в них были выявлены проблемы проводки в системах отопления и кондиционирования воздуха, которые увеличивают риск возгорания. Вторая – 740 тысяч авто (2007-2011 года), в этих машинах возможны неполадки клапанов двигателя, что также может привести к пожару.

По словам представителя BMW Майкла Ребстока, данный отзыв машин относится к Соединенным Штатам и Канаде. При этом в компании не исключают, что география кампании в дальнейшем может быть расширена.

Решение об отзыве было принято после встречи специалистов BMW с Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Последний массовый отзыв автомобилей компании объявлялся в Китае зимой текущего года: в феврале в КНР BMW отозвала 42 тысячи машин из-за дефектов подушек безопасности, тогда немецкий автопроизводитель заменил бесплатно бракованные детали, установленные на авто, выпущенных в 2012 году.

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Теги: Минск
 
 
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Решение об отзыве было принято после встречи специалистов BMW с Национальной администрацией безопасности дорожного движения США.

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