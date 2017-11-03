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Равков: разведчики показали высокие результаты на учении "Запад-2017"

04.11.2017 09:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей  Равков отметил высокий профессионализм военных разведчиков Вооруженных сил (ВС) страны.

Равков: разведчики показали высокие результаты на учении "Запад-2017"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Об этом говорится в поздравлении министра по случаю профессионального праздника – Дня военной разведки, который в Вооруженных Силах Беларуси отмечается 5 ноября.

"Современное поколение воинов-разведчиков Вооруженных Сил достойно продолжает славные боевые традиции, демонстрируя высокий профессионализм, отличную боевую выучку и мастерство", – сказано в поздравлении.

Министр отметил, что военные разведчики показали высокие результаты в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад‑2017".

По словам Равкова, военная разведка всегда играла важную роль в обеспечении безопасности государства, а разведчики всегда были на передовых рубежах сражений.

"В Белорусской стратегической наступательной операции "Багратион" во время Великой Отечественной войны военными разведчиками четырех фронтов проведено свыше 62 тысяч операций", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что служба в военной разведке стала подлинной школой боевого мастерства для многих солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, посвятивших себя служению родине.

В следующем году исполняется 100 лет со дня образования военной разведки Вооруженных Сил Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Служба в военной разведке стала подлинной школой боевого мастерства для многих солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, отметил министр.

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