|
Равков: разведчики показали высокие результаты на учении "Запад-2017"
04.11.2017 09:52 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков отметил высокий профессионализм военных разведчиков Вооруженных сил (ВС) страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
Об этом говорится в поздравлении министра по случаю профессионального праздника – Дня военной разведки, который в Вооруженных Силах Беларуси отмечается 5 ноября.
"Современное поколение воинов-разведчиков Вооруженных Сил достойно продолжает славные боевые традиции, демонстрируя высокий профессионализм, отличную боевую выучку и мастерство", – сказано в поздравлении.
Министр отметил, что военные разведчики показали высокие результаты в ходе совместного
По словам Равкова, военная разведка всегда играла важную роль в обеспечении безопасности государства, а разведчики всегда были на передовых рубежах сражений.
"В Белорусской стратегической наступательной операции "Багратион" во время Великой Отечественной войны военными разведчиками четырех фронтов проведено свыше 62 тысяч операций", – подчеркнул министр.
Он также отметил, что служба в военной разведке стала подлинной школой боевого мастерства для многих солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, посвятивших себя служению родине.
В следующем году исполняется 100 лет со дня образования военной разведки Вооруженных Сил Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служба в военной разведке стала подлинной школой боевого мастерства для многих солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, отметил министр.
|
Архив (Разное)
Комментарии