"Аритмию" показали на открытии "Лiстапада". И, наверняка, картина Бориса Хлебникова имеет все шансы взять гран-при фестиваля..Во всяком случае, интерес к фильму большой, на второй конкурсный сеанс билеты уже раскуплены. Однако посмотреть эту историю можно будет с 11 ноября, когда "Аритмия" выйдет в белорусский прокат.

Кино действительно хорошее, правильное, и, возможно даже универсальное, хоть и с поправкой на постсоветскую действительность: действие картины развивается в убогих интерьерах и условиях, в которых вынуждены существовать бюджетники, а единственным доступным способом организовать досуг героев становятся ночные пьянки. Но начальник-идиот, глупые требования системы, за которыми не видно человека, и болезненные, глубокие чувства – это, наверное, будет понятно всем и везде.

О чем история. О талантливом и очень по-человечески хорошем докторе скорой помощи, который без соплей, очень точно и четко помогает людям. Не ведется ни на их манипуляции, ни на глупые установки начальства. Иногда очень остроумно маневрирует, иногда просто забивает. Его цель – помочь человеку, и он помогает.

Он бесконечно симпатичен, несмотря на очевидное раздолбайство и выпивку, на то, что никогда не станет успешным в общепринятом понимании, не сделает карьеру и не станет много зарабатывать. Это, кстати, проговаривается в фильме. Он лузер в этом самом общепринятом понимании, сам про это говорит жене, которая просит развода. А жена злиться, потому что, как следует из ее реакции, слов и развития сюжета, ей не важны деньги и статус. Ей нужно понимание. Жена, кстати, тоже доктор, работает в приемном покое.

Взаимоотношения героев – основная сюжетная линия, та самая "аритмия", когда сердце рвется сначала от непонимания, потом замирает от тоски, потом заходиться в эйфории, и снова как будто умирает… Обычная история, обычные отношения – люди любят и ранят друг друга одновременно. И вот что с этим делать?!

Со зрителем прощаются на мажорной ноте – развода не будет (почему-то кажется, что пока), а конфликт с начальником, если и не улажен, то опять же пока не закончился увольнением. Герой прорывается через пробки, спешит доставить в больницу очередного сложного пациента. В какой-то момент ситуация, кажется, безнадежной, но они прорываются… Дорога открыта, все будет хорошо.

Все будет хорошо, если рядом надежные люди и ты сам четко понимаешь, что такое хорошо, и что такое плохо. Все будет хорошо, несмотря на внешнюю убогость и дураков вокруг. Все будет хорошо, если попытаться услышать и простить…

Собственно за этим – за надеждой на "все будет хорошо, несмотря ни на что" – и стоит идти на "Аритмию". Этот фильм, на мой взгляд, показан тем, кто верит в настоящие чувства и хороших людей, а в жизни сталкивается с непониманием и несправедливостью. Эта история как будто дает возможность взглянуть на свои терзания и сомнения со стороны, а потом убедит: "эге-гей, не отчаивайся, все у тебя хо-ро-шо".

Такая терапия нужна. Другое дело, что для меня она оказалась неэффективной. Лично для меня — неубедительной. Мне почему-то кажется, что я знаю, что будет дальше… И потом жить с аритмией – то еще удовольствие…

И да, абсолютно согласна с российским кинокритиком Антоном Долиным, чистая дорога в финале – красивая метафора, но не совсем честная: у героя на скорой все-таки была мигалка.