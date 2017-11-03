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Селфи как на "Оскаре" и Меньшов на сцене: как открывали "Лістапад"
04.11.2017 10:30 — Разное | Sputnik Беларусь
В двадцать четвертый раз в Минске стартовал кинофестиваль "Лістапад". Белорусский актеры в своих лучших нарядах собрались в кинотеатре "Москва" и использовали возможность сделать селфи и пообщаться друг с другом.
Гости смогли посмотреть на выступление актрисы Веры Поляковой, послушать приму оперного театра Оксану Волкову, но главное — посмотреть фильм российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия".
Российский режиссер Владимир Меньшов стал почетным гостем фестиваля и получил от имени президента Беларуси награду "За развитие за сохранение и развитие духовности в киноискусстве", которую вручил вице-премьер Владимир Меньшов.
"Я благодарен за эту награду и поставлю ее на самое выгодное место в квартире", — рассказал Меньшов.
В знак старта кинофестиваля почетный гость разбил тарелку о штатив, а в качестве признания на большом экране показали кадры из кинофильма "Москва слезам не верит" и исполнили его заглавную песню.
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По красной дорожке минского кинофестиваля "Лістапад" в этом году прошел российский кинорежиссер Владимир Меньшов.
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