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Селфи как на "Оскаре" и Меньшов на сцене: как открывали "Лістапад"

04.11.2017 10:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В двадцать четвертый раз в Минске стартовал кинофестиваль "Лістапад". Белорусские актеры в своих лучших нарядах собрались в кинотеатре "Москва" и использовали возможность сделать селфи и пообщаться друг с другом.

Гости смогли увидеть выступление актрисы Веры Поляковой, послушать приму оперного театра Оксану Волкову, но главное — посмотреть фильм российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия".

Российский режиссер Владимир Меньшов стал почетным гостем фестиваля и получил от имени президента Беларуси награду "За сохранение и развитие духовности в киноискусстве".

"Я благодарен за эту награду и поставлю ее на самое выгодное место в квартире", — рассказал Меньшов.

В знак старта кинофестиваля почетный гость разбил тарелку о штатив. В качестве признания его заслуг на большом экране показали кадры из кинофильма "Москва слезам не верит" и исполнили заглавную песню любимой многими ленты.

 
Теги: Минск
 
 
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По красной дорожке минского кинофестиваля "Лістапад" в этом году прошел российский кинорежиссер Владимир Меньшов.

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