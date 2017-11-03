В двадцать четвертый раз в Минске стартовал кинофестиваль "Лістапад". Белорусские актеры в своих лучших нарядах собрались в кинотеатре "Москва" и использовали возможность сделать селфи и пообщаться друг с другом.

Гости смогли увидеть выступление актрисы Веры Поляковой, послушать приму оперного театра Оксану Волкову, но главное — посмотреть фильм российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия".

Российский режиссер Владимир Меньшов стал почетным гостем фестиваля и получил от имени президента Беларуси награду "За сохранение и развитие духовности в киноискусстве".

"Я благодарен за эту награду и поставлю ее на самое выгодное место в квартире", — рассказал Меньшов.

В знак старта кинофестиваля почетный гость разбил тарелку о штатив. В качестве признания его заслуг на большом экране показали кадры из кинофильма "Москва слезам не верит" и исполнили заглавную песню любимой многими ленты.