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Под звук песен и разбитой тарелки: как стартовал "Лістапад"

04.11.2017 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Перед открытием фестиваля в минском кинотеатре "Москва" белорусские актеры прошли по красной дорожке.

Почетным гостем XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад" стал российский режиссер Владимир Меньшов, которого попросили традиционно разбить тарелку о штатив кинокамеры.

На экране показывали кадры из кинофильма "Москва слезам не верит", а вице-премьер Беларуси Василий Жарко зачитал приветственные слова от президента Александра Лукашенко. Несмотря на всю официальность, фестиваль открывали в теплой атмосфере. 

 
 
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Кинофестиваль "Лістапад" открылся накануне в кинотеатре "Москва" фильмом "Аритмия". Как прошла торжественная церемония, смотрите на видео Sputnik.

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