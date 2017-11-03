Перед открытием фестиваля в минском кинотеатре "Москва" белорусские актеры прошли по красной дорожке.

Почетным гостем XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад" стал российский режиссер Владимир Меньшов, которого попросили традиционно разбить тарелку о штатив кинокамеры.

На экране показывали кадры из кинофильма "Москва слезам не верит", а вице-премьер Беларуси Василий Жарко зачитал приветственные слова от президента Александра Лукашенко. Несмотря на всю официальность, фестиваль открывали в теплой атмосфере.