|
Под звук песен и разбитой тарелки: как стартовал "Лістапад"
04.11.2017 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Перед открытием фестиваля в минском кинотеатре "Москва" белорусские актеры прошли по красной дорожке.
Почетным гостем XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад" стал российский режиссер Владимир Меньшов, которого попросили традиционно разбить тарелку о штатив кинокамеры.
На экране показывали кадры из кинофильма "Москва слезам не верит", а вице-премьер Беларуси Василий Жарко зачитал приветственные слова от президента Александра Лукашенко. Несмотря на всю официальность, фестиваль открывали в теплой атмосфере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинофестиваль "Лістапад" открылся накануне в кинотеатре "Москва" фильмом "Аритмия". Как прошла торжественная церемония, смотрите на видео Sputnik.
|
Архив (Разное)
Комментарии