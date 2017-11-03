|
ЗВР Беларуси увеличились за октябрь на 1,8%
Размер международных резервных активов по предварительным данным составил $7,3953 млрд, увеличившись на $128,6 млн, от есть, на 1,8%.
Всего за январь-октябрь прирост ЗВР составил $2,4681 млрд, что равняется 50%.
Такие цифры сообщили в Национальном банке Беларуси.
Там отметили, что росту международных резервных активов в октябре способствовало, в том числе, получение очередного
«Положительное влияние на рост резервов также оказало поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, и покупка иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», - сообщает Нацбанк.
Сумма погашенных Беларусью в октябре внешних и внутренних займов составила порядка $700 млн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размер международных резервных активов по предварительным данным составил $7,3953 млрд, увеличившись на $128,6 млн, от есть, на 1,8%. Всего за январь-октябрь прирост ЗВР...
|
Архив (Разное)
Комментарии