ЗВР Беларуси увеличились за октябрь на 1,8%

Размер международных резервных активов по предварительным данным составил $7,3953 млрд, увеличившись на $128,6 млн, от есть, на 1,8%.

Всего за январь-октябрь прирост ЗВР составил $2,4681 млрд, что равняется 50%.

Такие цифры сообщили в Национальном банке Беларуси.

Там отметили, что росту международных резервных активов в октябре способствовало, в том числе, получение очередного транша кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и получение средств от увеличения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

«Положительное влияние на рост резервов также оказало поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, и покупка иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», - сообщает Нацбанк.

Сумма погашенных Беларусью в октябре внешних и внутренних займов составила порядка $700 млн.