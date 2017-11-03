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ГАИ об аварии на трассе М8: водитель микроавтобуса выехал на встречную
04.11.2017 12:26 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
"26-летний водитель автомобиля Iveco, двигаясь со стороны Витебска в направлении Орши, на закруглении автодороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой DAF. От удара автомобиль Iveco разорвало на 2 части", — рассказал Казючиц.
Кроме того, в момент ДТП за фурой двигался автомобиль Skoda, уточнил собеседник. 19-летний водитель легковушки из-за тумана не успел среагировать на происшествие и столкнулся с задней частью полуприцепа DAF.
"В результате пострадал водитель микроавтобуса, работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования он был деблокирован и с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу", — сообщил Казючиц.
Водители двух других автомобилей в ДТП не пострадали.
Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц сообщил радио Sputnik Беларусь подробности ДТП с фурой, микроавтобусом и...
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