Гассиев против Раднаева: руководитель Sputnik Южная Осетия выиграл бой

Накануне чемпион мира по боксу Мурат Гасссиев прибыл в Цхинвал. Спортсмен посетил редакцию Sputnik Южная Осетия , где пообщался с сотрудниками агентства, а затем провел-мастер класс для руководителя Виталия Раднаева.

"Говорит меня не бей, а сам ударил со всей силой", — пошутил Гассиев после того, как тяжеловес пропустил прямой удар в корпус.

Несмотря, на то, что чемпион быстро "оправился" после удара, в конце спарринга тяжеловес все же "признал поражение".