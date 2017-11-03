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Гассиев против Раднаева: руководитель Sputnik Южная Осетия выиграл бой

04.11.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне чемпион мира по боксу Мурат Гасссиев прибыл в Цхинвал. Спортсмен посетил редакцию Sputnik Южная Осетия, где пообщался с сотрудниками агентства, а затем провел-мастер класс для руководителя Виталия Раднаева.

"Говорит меня не бей, а сам ударил со всей силой", — пошутил Гассиев после того, как тяжеловес пропустил прямой удар в корпус.

Несмотря, на то, что чемпион быстро "оправился" после удара, в конце спарринга тяжеловес все же "признал поражение". 

 
 
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Чемпион мира по версии IBF тяжеловес Мурат Гассиев пришел в гости в редакцию Sputnik Южная Осетия. Смотрите на видео спарринг руководителя агентства и...

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