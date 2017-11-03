Начиналось все скромно, по-домашнему. В республике было решено объявить грядущий 2018-й — годом некоего Адольфаса Раманаускаса. В современной Литве этот Раманаускас — что-то вроде Бандеры для современной Украины. То есть герой местного антироссийского эпоса. Раманаускас был одним из командиров "лесных братьев" на излете Второй мировой войны и после нее. По официальной литовской версии, он отважно бился с оккупантами, в 1956-м был наконец пойман, подвергнут невероятным пыткам в КГБ и затем казнен.

…Однако посреди подготовки к чествованию исторической личности внезапно выступила популярная местная писательница Рута Ванагайте. И заявила:

во-первых, герой, по ее данным, с 1940 года сотрудничал с НКВД и сдавал чекистам некоторых своих соперников-соратников.

во-вторых, герой мог быть причастен к истреблению еврейского населения Литвы (а еврейское население в Литве было истреблено эффективнее, чем где-либо еще, причем в подавляющем большинстве случаев немецкие захватчики даже не успевали принять в этом участие: все производилось силами литовских добровольцев-энтузиастов).



Piotr Zadorożnyj Без мундиров СС: Варшаве не нравится эволюция исторической политики Киева

Писательница Ванагайте, озвучив это заявление, едва ли представляла масштаб последствий. То ли рассчитывала на свою популярность, то ли на гуманитарную защиту со стороны Европы и еврейских организаций. Поскольку ранее она написала книгу "Наши" — как раз об участии литовцев в холокосте. Европа и еврейские организации ее за это долго хвалили, поэтому у Ванагайте были основания полагать, что и земляки ее тронуть не посмеют.

Но в данном случае официозная Литва не стерпела. Писательницу обозвали на различных площадках чекисткой и путинской агентшей влияния. В прессе подняли кампанию за бойкот Ванагайте. Издательство уничтожило тиражи ее произведений. Ее перестали приглашать на какие-либо мероприятия и привлекать к участию в освоении европейских "денег на культуру" (а это главный источник выживания прибалтийской творческой интеллигенции). Крупнейшая торговая сеть удалила ее книги из продажи. Наконец, отец литовской независимости Витаутас Ландсбергис потребовал, чтобы Ванагайте пошла в лес и застрелилась.

Далее произошло ожидаемое. В поддержку писательницы выступил Европейский еврейский конгресс, представляющий около 2,5 миллиона европейских евреев. Охота на ведьм недопустима в наше время, заявили в ЕЕК: "Трудно представить, что в 2017 году по политическим причинам запрещено издание книг. Рута Ванагайте — смелая женщина, чей голос необходим литовцам, которые хотят ознакомиться со своим прошлым, особенно с периодом холокоста, и нужно похвалить ее, а не атаковать".

МИД Литвы в ответ раскритиковал ЕЕК, заявив, что там не понимают тонкостей истории. Потому что истребление евреев (что безусловно плохо) и истребление советских коллаборантов и военнослужащих (что безусловно хорошо) — это совершенно разные вещи и смешивать их нельзя. "Противопоставление геноцида евреев и антисоветского сопротивления Литвы в этом контексте абсолютно неприемлемо и только искажает историю", — разъяснил литовский МИД.

Ну и только что о "деле Ванагайте" написал уже германский "Шпигель". Далее вероятно вступление в силу тяжелой артиллерии в виде каких-нибудь авторитетных общеевропейских организаций и раскручивание скандала на международном уровне.

…Но для нас с вами интересно другое.

В маленькой Прибалтике — на местечковом уровне, конечно — происходит нечто аналогичное "голливудскому секс-скандалу".

Только в роли оскандалившихся звезд кино, все из которых были невероятными борцами за права человека, а оказались насильниками, — теперь свободолюбивые маленькие государства со смутным прошлым.

Тут вот в чем вся штука. Еще в 1990-х "лесные братья" в Прибалтике были канонизированы полностью и безоговорочно — как партизаны, сопротивлявшиеся бесчеловечному советскому завоеванию. В отличие от легионеров СС, которых причислить к святым окончательно мешает факт, что все-таки они были эсэсовцами (да, дрались с русским коммунистическим злом, но все-таки за Гитлера, это нехорошо как-то), — у "лесных братьев" такой проблемы нет. Прямого служения нацистам не было, а значит, антироссийская их эпичность ничем не замутнена.

Пусть даже они и истребляли в основном собственных соплеменников, "продавшихся Советам".

Учтем: сам антироссийский эпос (то есть версия национальной истории, построенная на вековом противостоянии русской империи злого зла) был принят как официоз чуть ли не в каждой постсоветской республике. Кроме, может быть, Беларуси. Это было совершенно логично — и не только потому, что коллективный Запад видел в этом залог того, что республики не срастутся с Россией обратно идентичностями. Но и потому, что постсоветским "национальным элитам" тоже было необходимо отстраиваться и отпиливаться от России всеми силами.

Поэтому в каждой новой стране появилось по эпосу, в котором "мы" (свободолюбивый народ с изумительными традициями) веками боролись за свою свободу с "ними" (генетическими рабами с грязного холодного Севера, желавшими поработить также и нас).

США и ЕС эту политику одобряли настолько, что постсоциалистическим республикам даже было выдано что-то вроде идейной индульгенции "на борьбу с русскими". Всей остальной Европе нельзя было быть ксенофобской — а Восточной можно. Всей остальной Европе следовало стыдиться гитлеровского периода — а Восточной можно было не стыдиться, а даже тихо гордиться. И так далее.

С самого начала было, конечно, очевидно, что эта ситуация временная. И что рано или поздно официозная мораль "настоящей Европы" схлестнется с той, которую на период борьбы с Россией разрешили иметь восточноевропейцам.

Первые признаки раскола стали очевидны еще в 2015-м. В великий "год сирийского беженца". Когда вся Западная Европа стояла вдоль дорог с толерантными плакатами "Добро пожаловать" — восточноевропейские национал-демократии внезапно заявили, что ноги этих грязных иноверцев на их земле не будет.

Затем, в 2016 и 2017-м, уже сами национал-демократии схлестнулись друг с другом (Венгрия вдруг обнаружила, что на Украине притесняют венгров, а Польша — что там героизируют нацистов, устроивших массовый геноцид польского населения).

Ну и наконец — типичный положительный герой антирусского эпоса из Литвы оказался заодно и отрицательным героем общеевропейской позорной саги о холокосте. А теперь литовской элите еще и не дают спокойно поохотиться на обнаруженную в своих рядах ведьму, не признающую единственно верную версию истории.

…Есть основания полагать, что элита Литвы сейчас искренне оскорблена. От безоглядно преданной НАТО, беспощадной к врагам США, на совесть антироссийской национал-демократии — вдруг потребовали соблюдения всего комплекта унылой западной политкорректности.

И национал-демократия сейчас отчаянно защищается, вцепившись в свое право героизировать правильных убийц и охотиться на ведьм. Аргументируя это тем, что зато она ведь антирусская — и всегда была.

Так вот: выглядит она при этом довольно дико. Если бы тот же обвиняемый в изнасилованиях Харви Вайнштейн оправдывался тем, что зато он известный борец с бедностью, СПИДом, детским диабетом, рассеянным склерозом и оружием, он и то смотрелся бы выигрышнее.

А тут целое мини-государство оправдывает одни людоедства другими, как бы правильными.

Как будет развиваться скандал — пока трудно сказать. Но зато мы увидим, перевесит ли эта логика то, что принято считать "европейскими универсальными ценностями".

Источник: РИА Новости