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Золотой запас Беларуси 7,395 млрд долларов
04.11.2017 12:38 — Разное | Ежедневник
Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 ноября, по предварительным данным, составили 7,395 млрд долларов в эквиваленте.
Об этом
Увеличению международных резервных активов в октябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, включая средства очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.
Положительное влияние на рост резервов также оказало поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, и покупка иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Правительством и Национальным банком в октябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 700 млн долларов.
В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751 млн долларов (на 18%) - до 4 927,2 млн долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн.долларов.
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Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 ноября, по предварительным данным, составили 7,395 млрд долларов в...
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