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ДТП под Оршей: автомобиль разорвало на две части
ДТП с участием трех автомобилей произошло 4 ноября утром на 142 километре автодороги М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины.
Сообщается, что 26-летний водитель автомобиля Iveco, следуя из Витебска в Оршу, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фурой DAF. От сильного удара Iveco разорвало на две части.
В это время за фурой ехал легковой автомобиль «Шкода», за рулем которого 19-летний водитель не смог должным образом отреагировать на происшествие и врезался в заднюю часть полуприцепа DAF.
В результате ТПД водителя микроавтобуса сотрудникам МЧС пришлось деблокировать, он был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.
В ГАИ полагают, что главной причиной происшествия стали погодные условия - на дороге стоял густой туман.
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ДТП с участием трех автомобилей произошло 4 ноября утром на 142 километре автодороги М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины.
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