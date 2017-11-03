ДТП под Оршей: автомобиль разорвало на две части

ДТП с участием трех автомобилей произошло 4 ноября утром на 142 километре автодороги М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины.

Сообщается, что 26-летний водитель автомобиля Iveco, следуя из Витебска в Оршу, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фурой DAF. От сильного удара Iveco разорвало на две части.

В это время за фурой ехал легковой автомобиль «Шкода», за рулем которого 19-летний водитель не смог должным образом отреагировать на происшествие и врезался в заднюю часть полуприцепа DAF.

В результате ТПД водителя микроавтобуса сотрудникам МЧС пришлось деблокировать, он был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

В ГАИ полагают, что главной причиной происшествия стали погодные условия - на дороге стоял густой туман.