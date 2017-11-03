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Хенкин: каталонский кризис будет долгим и трудноразрешимым

04.11.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Каталонский кризис относится к числу долговременных  и трудноразрешимых, обе стороны проявили полную неспособность договориться, заявил профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, председатель секции испанистики Российской ассоциации международных исследований Сергей Хенкин в рамках  мультимедийного  круглого  стола: "Актуальная ситуация в Каталонии: каких шагов ждать от Мадрида?", сообщает радио Sputnik

Хенкин: каталонский кризис будет долгим и трудноразрешимым
© Sputnik/ Джорди Бойшареу
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"В отношениях между Мадридом и блоком, выступающим за независимость, был конституционный тупик. Сейчас ситуация не менее сложная. Арест 8-ми членов правительства ее еще больше обостряет", — отметил Хенкин.

Как ранее сообщал Sputnik, Верховный суд Испании выдал как национальный, так и международный ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона Пучдемона, а также четырех бывших министров. Однако прежде чем решить вопрос об экстрадиции бывшего главы Каталонии из Бельгии, где он находится в данные момент, местная прокуратура должна вызвать Пучдемона на допрос и изучить предоставленные Мадридом документы. Ранее еще восемь бывших чиновников Каталонии быди арестованы, сейчас они под стражей, им грозит до 30 лет тюрьмы. 

Хенкин: каталонский кризис будет долгим и трудноразрешимым
© Sputnik / Александр Шурмелев
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Националистические общественные организации Каталонии призвали провести 8 ноября всеобщую забастовку, "чтобы выразить протест против задержаний" ряда политиков. Кроме того, 11 ноября сторонники независимости планируют "многочисленный митинг в защиту республики и с требованием освобождения политзаключенных".

"Позиция центральной власти должна состоять не только в запретах. Необходимы какие-то серьезные уступки каталонцам. Необходимо удовлетворить хотя бы часть тех сил, которые сейчас выступают за независимость. Сепаратистский блок очень неоднороден, и в нем наряду с радикалами есть немало людей, которые обижены отношением к ним центральной власти", — сказал Хенкин.

Комментарий профессора кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Сергея Хенкина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Сергей Херкин рассуждает о том, почему каталонский кризис рискует затянуться на неопределенное время после международного ордера, выданного...

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