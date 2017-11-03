Отважный слоненок в ЮАР решил попугать туристов на сафари

Видео было снято 1 ноября на одной из дорог национального парка: слоненок вышел на трассу и начал сердито размахивать хоботом.

"Молодой слон пытался показать мне и моим гостям, насколько он храбр и силен", – рассказал потом оператор, снимавший животное.

Он также добавил, что слонята так себя ведут довольно часто, и обычно не причиняют туристам никакого вреда.