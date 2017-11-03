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Отважный слоненок в ЮАР решил попугать туристов на сафари

04.11.2017 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видео было снято 1 ноября на одной из дорог национального парка: слоненок вышел на трассу и начал сердито размахивать хоботом.

"Молодой слон пытался показать мне и моим гостям, насколько он храбр и силен", – рассказал потом оператор, снимавший животное. 

Он также добавил, что слонята так себя ведут довольно часто, и обычно не причиняют туристам никакого вреда.

 
 
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Туристам во время сафари в Парке Крюгера в ЮАР удалось снять отважного слоненка, решившего показать людям, какой он храбрый. Смотрите на видео, как животное комично...

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