|
ГАИ выясняет причины столкновения маршрутки и скорой в Марьиной Горке
04.11.2017 14:10 — Разное | Sputnik Беларусь
За прошедшие сутки на дорогах Минской области произошли 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы, сообщил собеседник Sputnik.
© Фото: УВД Миноблисполкома
"В результате ДТП получил травмы водитель скорой помощи. Больше никто не пострадал, сейчас проводится проверка с выяснением причин совершения аварии", — сообщил Тюрин.
Как ранее сообщал Sputnik, водителя автомобиля скорой помощи пришлось деблокировать спасателям МЧС с помощью специнструмента.
Мужчину с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки доставили в местную больницу. Водитель и пассажиры маршрутного такси в аварии не пострадали.
Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Олега Тюрина слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин рассказал радио Sputnik Беларусь подробности аварии микроавтобуса и скорой помощи в...
|
Архив (Разное)
Комментарии