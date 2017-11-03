ГАИ выясняет причины столкновения маршрутки и скорой в Марьиной Горке

За прошедшие сутки на дорогах Минской области произошли 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы, сообщил собеседник Sputnik.



© Фото: УВД Миноблисполкома УВД: при столкновении маршрутки и скорой водитель получил ЧМТ

Резонансное ДТП произошло накануне вечером, 3 ноября, в Пуховичском районе . В 19.17 часов на пересечении улиц Калинина и Октябрьской в городе Марьина Горка произошло столкновение автомашин УАЗ скорой помощи под управлением 56-летнего местного жителя и микроавтобуса Mersedes-Вenz также под управлением местного жителя 30-ти лет.

"В результате ДТП получил травмы водитель скорой помощи. Больше никто не пострадал, сейчас проводится проверка с выяснением причин совершения аварии", — сообщил Тюрин.

ГАИ: в ДТП в Марьиной Горке пострадал только водитель скорой помощи /

Как ранее сообщал Sputnik, водителя автомобиля скорой помощи пришлось деблокировать спасателям МЧС с помощью специнструмента.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки доставили в местную больницу. Водитель и пассажиры маршрутного такси в аварии не пострадали.

Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Олега Тюрина слушайте на радио Sputnik Беларусь.