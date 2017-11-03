Таможня нашла семена конопли в детской погремушке





При проведении таможенного контроля международных почтовых отправлений сотрудники таможни "Минск-2" предотвратили перемещение по почте семян конопли в детской погремушке.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет. Таможенники обратили внимание на отправление, поступившее из Украины в адрес жителя Гомельской области. В посылке, как и было указано в сопроводительных документах, перемещалась детская погремушка.

Однако никакого шума, кроме странного глухого постукивания, она не производила. После анализа результатов неинтрузивного контроля принято решение о проведении таможенного досмотра. Вскрыв посылку, сотрудники таможни обратили внимание на поцарапанные стенки в районе спайки деталей игрушки.

Демонтаж погремушки показал, что ее начинкой являлись пять пластмассовых колб с семенами конопли. На каждой колбе была надпись, какой конкретно вид семян в ней содержится. Именно они и издавали странное глухое постукивание, которое так насторожило таможенников.

По факту незаконной пересылки в международном почтовом отправлении семян конопли проводится проверка в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

За 2017 год сотрудниками таможни "Минск-2" уже пресечено 23 попытки пересылки семян конопли и две попытки пересылки галлюциногенных грибов. Государственный таможенный комитет обращает внимание на то, что в соответствии с ч.1 ст. 329 УК Республики Беларусь посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.