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Таможня нашла семена конопли в детской погремушке
04.11.2017 14:26 — Разное | Ежедневник
При проведении таможенного контроля международных почтовых отправлений сотрудники таможни "Минск-2" предотвратили перемещение по почте семян конопли в детской погремушке.
Об этом сообщает Государственный таможенный комитет. Таможенники обратили внимание на отправление, поступившее из Украины в адрес жителя Гомельской области. В посылке, как и было указано в сопроводительных документах, перемещалась детская погремушка.
Однако никакого шума, кроме странного глухого постукивания, она не производила. После анализа результатов неинтрузивного контроля принято решение о проведении таможенного досмотра. Вскрыв посылку, сотрудники таможни обратили внимание на поцарапанные стенки в районе спайки деталей игрушки.
Демонтаж погремушки показал, что ее начинкой являлись пять пластмассовых колб с семенами конопли. На каждой колбе была надпись, какой конкретно вид семян в ней содержится. Именно они и издавали странное глухое постукивание, которое так насторожило таможенников.
По факту незаконной пересылки в международном почтовом отправлении семян конопли проводится проверка в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.
За 2017 год сотрудниками таможни "Минск-2" уже пресечено 23 попытки пересылки семян конопли и две попытки пересылки галлюциногенных грибов. Государственный таможенный комитет обращает внимание на то, что в соответствии с ч.1 ст. 329 УК Республики Беларусь посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
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При проведении таможенного контроля международных почтовых отправлений сотрудники таможни "Минск-2" предотвратили перемещение по почте семян конопли в детской...
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