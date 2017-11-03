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Все в театр: аншлаг и танцы у шеста

04.11.2017 15:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Красивая, умная, энергичная женщина мечтает сбежать с любимым в Париж, к Елисейским полям, где сиреневый закат, пахнет ландышами и цветут рододендроны. Но жизнь как всегда вносит коррективы даже в самые гениальные планы.

Спектакль "Зойкина квартира" по одноимённой пьесе М.А.Булгакова в белорусском НАДТ им. М.Горького москвич Павел Пронин поставил в рамках программы "Русский след".

Действие занимает три часа, но зрителю некогда скучать. Если вы не успели купить билет на премьеру, следите за афишами НАДТ им. М.Горького.

 
 
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Минчане скупили все билеты на белорусскую премьеру выпускника Российского института театрального искусства Павла Пронина по пьесе Булгакова.

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