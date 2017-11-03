Равков рассказал, что меняется в Печах после гибели Коржича

Новый начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов допущен к исполнению обязанностей Александром Лукашенко и ждет подписания указа.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков, отвечая на вопрос TUT.BY. Министр не назвал фамилии нового начальника, отметив только, что тот из центрального аппарата». Все остальные вопросы, которые касаются следственных действий, ведет Следственный комитет.

Равков сообщил также, что в некоторых местах размещения военнослужащих центра будет установлена система видеонаблюдения, которая позволит дежурным, находящимся в казарме, минимизировать проблемные вопросы.

Городку будет выделено финансирование для некоторых объектов – клуба, столовой. Для медицинской роты будет закуплено новое оборудование.

По словам Равкова, в настоящее время в Печах проходят проверку офицеры, прапорщики, школа подготовки специалистов. По результатам для не прошедших тестирование офицеров будет заново поведена аттестация, которая может закончиться увольнением или понижением в должности.

Напомним, 18 октября Равков сообщил , что в настоящее время принимаются меры кадрового, технического, организационного характера в отношении воинской части 72-го объединенного учебного центра, в которой проходил службу Александр Коржич. Министр обещал кардинальное решить вопрос в ближайшее время.

Трагедия случилась 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом – там был найден повешенным 21-летний рядовой Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль .

18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель. Количество уголовных дел выросло до 13.

По сообщению Минобороны, в тот же день за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы.

Был освобожден от должности начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов полковник Константин Чернецкий.

Также Министерство обороны сообщило, что несколько должностных лиц 72 ОУЦ уволено из рядов Вооруженных сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего.

25 октября глава Следственного комитета Иван Носкевич сообщил , что следов побоев на теле Коржича не обнаружено (только след от повешения). Есть трупные пятна, возникающие после смерти человека, и их родственники и друзья Коржича приняли за следы от побоев.

В настоящее время сохраняются три версии случившегося: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Однако солдата нашли со связанными ногами и натянутой на голову майкой, что дает повод говорить об исключении двух первых версий.