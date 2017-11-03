|
Равков рассказал, что меняется в Печах после гибели Коржича
Новый начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов допущен к исполнению обязанностей Александром Лукашенко и ждет подписания указа.
Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков,
Равков сообщил также, что в некоторых местах размещения военнослужащих центра будет установлена система видеонаблюдения, которая позволит дежурным, находящимся в казарме, минимизировать проблемные вопросы.
Городку будет выделено финансирование для некоторых объектов – клуба, столовой. Для медицинской роты будет закуплено новое оборудование.
По словам Равкова, в настоящее время в Печах проходят проверку офицеры, прапорщики, школа подготовки специалистов. По результатам для не прошедших тестирование офицеров будет заново поведена аттестация, которая может закончиться увольнением или понижением в должности.
Напомним, 18 октября Равков
Трагедия случилась 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом – там был найден повешенным 21-летний рядовой Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси
18 октября
По сообщению Минобороны, в тот же день за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы.
Был освобожден от должности начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов полковник Константин Чернецкий.
Также Министерство обороны сообщило, что несколько должностных лиц 72 ОУЦ уволено из рядов Вооруженных сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего.
25 октября глава Следственного комитета Иван Носкевич
В настоящее время сохраняются три версии случившегося: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Однако солдата нашли со связанными ногами и натянутой на голову майкой, что дает повод говорить об исключении двух первых версий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов допущен к исполнению обязанностей Александром...
|
Архив (Разное)
Комментарии