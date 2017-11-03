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Узунова: закон о борьбе с терроризмом во Франции — это игра слов

04.11.2017 15:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С ноября во Франции начал действовать новый закон о противодействии терроризму, подписанный президентом Эммануэлем Макроном. Одновременно со вступлением в силу нового закона был снят режим чрезвычайного положения, который действовал в стране последние 2 года.  

Узунова: закон о борьбе с терроризмом во Франции — это игра слов
© AFP/ FRED DUFOUR
Франция отменила режим чрезвычайного положения

Франция учится жить в новых антитеррористических условиях, рассказала на радио Sputnik эксперт Российского института Стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова. 

"Закон вызвал много толков. С самого начала Эммануэль Макрон заявлял, что намерен некоторые моменты действовавшего до сих пор чрезвычайного положения перевести в новое законодательство. Естественно, это сразу же вызвало негативную реакцию в обществе. Поэтому в новом законе формулировки звучат уже не настолько жестко, как в чрезвычайном положении. Но тем не менее, правозащитники углядели здесь хитрый ход правительства — были убраны жесткие формулировки, но по сути многие положения остались прежними", — рассказала Узунова. 

Узунова: закон о борьбе с терроризмом во Франции — это игра слов
© Sputnik/ Владимир Песня
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В качестве примера эксперт привела возможность проведения обысков, которые в новом законе называются "особыми визитами". Исключения для проведения таких "особых визитов" есть только для журналистов и некоторых служащих, отметила собеседница.  

"Получается тонкая игра слов и уже не такой негативный эффект, по крайней мере, на слух. Но, тем не менее, есть мнения, что многие нормы закона будут касаться не только террористов, но и других людей, которые так или иначе сопротивляются закону", — сказала Узунова.

Комментарий эксперта Российского института Стратегических исследований Надежды Узуновой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Эксперт Российского института Стратегических исследований Надежда Узунова разъяснила Sputnik, чем новый закон о противодействии терроризму во Франции отличается от...

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