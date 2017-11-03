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Семена конопли в детской погремушке обнаружили таможенники

04.11.2017 16:12 — Разное | БДГ  
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Семена конопли были обнаружены работниками таможни «Минск-2» в детской погремушке, которая находилась в посылке из Украины.

Почтовое отправление было предназначено для гражданина Гомельской области, в сопроводительных документах было указано, что в посылке находится детская погремушка.

Однако сотрудникам таможни показалось подозрительным отсутствие соответствующего погремушкам шума, и они приняли решение произвести тщательный досмотр.

В результате было обнаружено, что стенки игрушки поцарапаны в местах ее спайки. При демонтаже таможенники обнаружили внутри погремушки пять пластмассовых колб с семенами конопли.

В каждой из колб находились семена определенного вида, название которого было написано на бумажке и наклеено.

 
Теги: Минск
 
 
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Семена конопли были обнаружены работниками таможни «Минск-2» в детской погремушке, которая находилась в посылке из Украины.

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