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Семена конопли в детской погремушке обнаружили таможенники
Семена конопли были обнаружены работниками таможни «Минск-2» в детской погремушке, которая находилась в посылке из Украины.
Почтовое отправление было предназначено для гражданина Гомельской области, в сопроводительных документах было указано, что в посылке находится детская погремушка.
Однако сотрудникам таможни показалось подозрительным отсутствие соответствующего погремушкам шума, и они приняли решение произвести тщательный досмотр.
В результате было обнаружено, что стенки игрушки поцарапаны в местах ее спайки. При демонтаже таможенники обнаружили внутри погремушки пять пластмассовых колб с семенами конопли.
В каждой из колб находились семена определенного вида, название которого было написано на бумажке и наклеено.
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Семена конопли были обнаружены работниками таможни «Минск-2» в детской погремушке, которая находилась в посылке из Украины.
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