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«Беларусьфильм» превратят в фабрику

04.11.2017 16:21 — Разное | Ежедневник  
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«Беларусьфильм» превратят в фабрику

Национальная киностудия "Беларусьфильм" после реконструкции станет фабрикой, где смогут работать отечественные и зарубежные кинематографисты.

Об этом сообщил БЕЛТА министр культуры Юрий Бондарь. По его словам, финал реконструкции студии состоится 7 ноября, сейчас идут технические процедуры, подписывается документация о приеме, завершаются остаточные чистовые работы. Позже широкой общественности будут презентованы технические возможности обновленного "Беларусьфильма", которые позволяют создавать кинопроекты на высочайшем уровне.

Как отметил Юрий Бондарь, на киностудии заинтересованы выстроить оптимальную модель функционирования, которая будет включать не только создание национальных кинопроектов, являющихся приоритетными, но и предоставление услуг компаниям, работающим на этом рынке.

Уже сейчас есть заявки от российских компаний, сказал министр. Так, в январе будущего года будет запущен масштабный кинопроект "Чернобыль" в реконструированных павильонах. Есть также предложение от одной из российских звезд эстрады о съемках нового музыкального проекта. Реконструкция Национальной киностудии "Беларусьфильм" началась в 2009 году.
 

 
 
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Национальная киностудия "Беларусьфильм" после реконструкции станет фабрикой, где смогут работать отечественные и зарубежные кинематографисты.

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