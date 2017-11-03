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«Беларусьфильм» превратят в фабрику
04.11.2017 16:21 — Разное | Ежедневник
Национальная киностудия "Беларусьфильм" после реконструкции станет фабрикой, где смогут работать отечественные и зарубежные кинематографисты.
Об этом сообщил
Как отметил Юрий Бондарь, на киностудии заинтересованы выстроить оптимальную модель функционирования, которая будет включать не только создание национальных кинопроектов, являющихся приоритетными, но и предоставление услуг компаниям, работающим на этом рынке.
Уже сейчас есть заявки от российских компаний, сказал министр. Так, в январе будущего года будет запущен масштабный кинопроект "Чернобыль" в реконструированных павильонах. Есть также предложение от одной из российских звезд эстрады о съемках нового музыкального проекта. Реконструкция Национальной киностудии "Беларусьфильм" началась в 2009 году.
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Национальная киностудия "Беларусьфильм" после реконструкции станет фабрикой, где смогут работать отечественные и зарубежные кинематографисты.
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