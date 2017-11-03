Дашко об альтернативных родах: нужно ли это и зачем усложнять? /

В "Рекомендации ВОЗ по технологии родовспоможения" объявлено, что каждая женщина может выбрать любой тип обслуживания при родах, который она предпочитает.



© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН Приговор витебской роженице отменили

В последнее время тема родов, альтернативных классическим, предлагаемым в роддомах, стала особенно популярной, несмотря на несколько смертельных случаев при домашних родах . В этой связи интересно то, что в белорусских роддомах уже более 10 лет практикуют различные варианты родовспоможения.

"В основном все зависит от желания женщины. Можно провести роды и вертикальные, и горизонтальные. Некоторые родильные дома у нас предлагают и подводные воды. По-моему, в Орше. Но вопрос, нужно ли это, вот в чем дело. Зачем усложнять? Сейчас совершенно другой метод обезболивания", — говорит Дашко.

Макарина-Кибак: мы не можем запретить домашние роды >>

В Беларуси успешно реализована программа по переоснащению перинатальных центров, что позволяет оказывать помощь роженицам на уровне мировых стандартов. С самого начала беременности специалистами разрабатывается индивидуальный план для женщины, определяются возможные риски, а также место и методы родоразрешения.

Комментарий депутата Палаты представителей Анатолия Дашко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Какая боль: довольны ли белоруски условиями в роддомах >>