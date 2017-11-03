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Дашко об альтернативных родах: нужно ли это и зачем усложнять?
04.11.2017 16:50 — Разное | Sputnik Беларусь
В "Рекомендации ВОЗ по технологии родовспоможения" объявлено, что каждая женщина может выбрать любой тип обслуживания при родах, который она предпочитает.
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
В последнее время тема родов, альтернативных классическим, предлагаемым в роддомах, стала особенно популярной, несмотря на
"В основном все зависит от желания женщины. Можно провести роды и вертикальные, и горизонтальные. Некоторые родильные дома у нас предлагают и подводные воды. По-моему, в Орше. Но вопрос, нужно ли это, вот в чем дело. Зачем усложнять? Сейчас совершенно другой метод обезболивания", — говорит Дашко.
В Беларуси успешно реализована программа по переоснащению перинатальных центров, что позволяет оказывать помощь роженицам на уровне мировых стандартов. С самого начала беременности специалистами разрабатывается индивидуальный план для женщины, определяются возможные риски, а также место и методы родоразрешения.
Комментарий депутата Палаты представителей Анатолия Дашко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Депутат Палаты представителей Анатолий Дашко прокомментировал радио Sputnik Беларусь популярные в обществе дискуссии об альтернативных родах в сравнении с теми, что...
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