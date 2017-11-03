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Международный чемпионат по поеданию драников прошел в Беларуси
04.11.2017 17:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Чемпионат по поеданию драников прошел на минском Червенском рынке в субботу. Участвовать в поедании драников на время вызвались желающие из девяти стран мира: Азербайджана, Армении, Беларуси, Украины, ЮАР, Украины, России, Казахстана, Израиля и Польши.
Всем желающим выдали двойную стандартную 300-граммовую порцию свежих драников со сметаной. Студенты из ЮАР признались, что первые попробовали картофельные оладьи в общежитии.
После соревнований можно было посетить ярмарку ремесленников и поучаствовать в танцевальном флешмобе.
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Результаты соревнований внесут в книгу рекордов СНГ и стран Балтии "Диво". Смотрите на видео, как в столице соревновались по поеданию драников.
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