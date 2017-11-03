Тайфун унес жизни более десяти человек в центральном Вьетнаме

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Тайфун обрушился на центральные провинции Вьетнама и унес жизни 11 человек, многие пропали без вести, передают информационные агентства.

Сильный ветер в субботу повредил рекламные конструкции на ключевых дорогах вдоль одного из пляжей вьетнамского города Дананг, в котором с 6 по 11 ноября запланировано проведение саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как ранее сообщалось, саммит намерен посетить президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие мировые лидеры.

На случай тайфуна, наводнения и цунами местные власти разработали несколько планов по обеспечению безопасности участников саммита.

Метеорологи предполагают, что тайфун пройдет через Вьетнам и достигнет южных провинций Камбоджи к вечеру субботы. Еще несколько дней в центральном регионе страны могут идти дожди с ветром.