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Тайфун унес жизни более десяти человек в центральном Вьетнаме

04.11.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Тайфун обрушился на центральные провинции Вьетнама и унес жизни 11 человек, многие пропали без вести, передают информационные агентства.

Сильный ветер в субботу повредил рекламные конструкции на ключевых дорогах вдоль одного из пляжей вьетнамского города Дананг, в котором с 6 по 11 ноября запланировано проведение саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как ранее сообщалось, саммит намерен посетить президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие мировые лидеры.

На случай тайфуна, наводнения и цунами местные власти разработали несколько планов по обеспечению безопасности участников саммита.

Метеорологи предполагают, что тайфун пройдет через Вьетнам и достигнет южных провинций Камбоджи к вечеру субботы. Еще несколько дней в центральном регионе страны могут идти дожди с ветром.

 
Теги: Минск
 
 
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Прогнозируется, что тайфун пройдет через Вьетнам и достигнет южных провинций Камбоджи к вечеру субботы.

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