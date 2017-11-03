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Натан Эйсмонт: размещение оружия в космосе опасно для всех
04.11.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Комитет Генеральной ассамблеи одобрил проект резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, однако США, Франция, Великобритания, Израиль и Украина отказались поддержать документ. В свою очередь, российская сторона обратила внимание на важность сохранения космоса в качестве пространства для проведения исключительно мирных исследований. В ближайшее время Генассамблея подготовит другой юридически обязывающий документ о демилитаризации космоса.
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал радио Sputnik неожиданную для многих активизацию гонки вооружений в космическом пространстве.
"Обычно в том, что касается всяких неприятных и опасных ситуаций в космосе, здесь всегда наблюдалось некое единство. И конечно, такое противостояние совершенно естественным планам о нераспространении оружия в космическое пространство, по меньшей мере, удивляет. Все понимают, что размещение оружия в космосе просто опасно. И уровень опасности много выше, чем при тех подходах, которые применялись до сих пор. Может быть, дипломаты недостаточно поработали с инженерами, тогда бы инженеры объяснили им, что здесь преимуществ никаких нет", — говорит эксперт.
Комментарий ведущего научного сотрудника Института Космических исследований РАН Натана Эйсмонта слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал Sputnik, почему отдельные страны отклонили проект резолюции ООН о...
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