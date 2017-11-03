Натан Эйсмонт: размещение оружия в космосе опасно для всех /

Комитет Генеральной ассамблеи одобрил проект резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, однако США, Франция, Великобритания, Израиль и Украина отказались поддержать документ. В свою очередь, российская сторона обратила внимание на важность сохранения космоса в качестве пространства для проведения исключительно мирных исследований. В ближайшее время Генассамблея подготовит другой юридически обязывающий документ о демилитаризации космоса.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Мясникович считает, что белорусы полетят в космос на своем звездолете

Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал радио Sputnik неожиданную для многих активизацию гонки вооружений в космическом пространстве.

"Обычно в том, что касается всяких неприятных и опасных ситуаций в космосе, здесь всегда наблюдалось некое единство. И конечно, такое противостояние совершенно естественным планам о нераспространении оружия в космическое пространство, по меньшей мере, удивляет. Все понимают, что размещение оружия в космосе просто опасно. И уровень опасности много выше, чем при тех подходах, которые применялись до сих пор. Может быть, дипломаты недостаточно поработали с инженерами, тогда бы инженеры объяснили им, что здесь преимуществ никаких нет", — говорит эксперт.

Комментарий ведущего научного сотрудника Института Космических исследований РАН Натана Эйсмонта слушайте на радио Sputnik Беларусь.