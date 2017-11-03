ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Натан Эйсмонт: размещение оружия в космосе опасно для всех

04.11.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Комитет Генеральной ассамблеи одобрил проект резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, однако  США, Франция, Великобритания, Израиль и Украина отказались поддержать документ. В свою очередь, российская сторона обратила внимание на важность сохранения космоса в качестве пространства для проведения исключительно мирных исследований. В ближайшее время Генассамблея подготовит другой юридически обязывающий документ о демилитаризации космоса. 

Натан Эйсмонт: размещение оружия в космосе опасно для всех
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Мясникович считает, что белорусы полетят в космос на своем звездолете

Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал радио Sputnik неожиданную для многих активизацию гонки вооружений в космическом пространстве.

"Обычно в том, что касается всяких неприятных и опасных ситуаций в космосе, здесь всегда наблюдалось некое единство. И конечно, такое противостояние совершенно естественным планам о нераспространении оружия в космическое пространство, по меньшей мере, удивляет. Все понимают, что размещение оружия в космосе просто опасно. И уровень опасности много выше, чем при тех подходах, которые применялись до сих пор. Может быть, дипломаты недостаточно поработали с инженерами, тогда бы инженеры объяснили им, что здесь преимуществ никаких нет", — говорит эксперт.

Комментарий ведущего научного сотрудника Института Космических исследований РАН Натана Эйсмонта слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал Sputnik, почему отдельные страны отклонили проект резолюции ООН о...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Клуб, оштрафованный на 10 очков за договорные матчи, досрочно вышел в высшую лигу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика