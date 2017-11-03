ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия нанесла групповой удар по позициям ИГ в Сирии

04.11.2017 18:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Россия нанесла групповой удар по позициям ИГ в Сирии

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России (Фото: Министерство обороны России / РИА Новости)

Министерство обороны России сообщило о новом ударе по позициям боевиков в Сирии, которые нанесли дальние бомбардировщики. В военном ведомстве сообщили об уничтожении всех целей.

Как сообщает Министерство обороны, групповой удар по позициям группировки «Исламское государство» (запрещенной в России террористической организации) в районе сирийского города Абу-Кемаль совершили дальние бомбардировщики Ту-22 М3. Целями для них были как командные пункты боевиков, так и склады вооружений и боеприпасов.

В Минобороны сообщили, что, по данным объективного контроля, все назначенные объекты были поражены, а самолеты после выполнения задания вернулись на аэродромы базирования.

В военном ведомстве уточнили, что Ту-22 М3 взлетели с территории России и перед атакой боевиков совершили перелет над территорией Ирака. «Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим», — говорится в сообщении.

Накануне удар по позициям ИГ в районе Абу-Кемаля совершили не только дальние бомбардировщики, но и подводная лодка «Колпино». С нее были выпущены крылатые ракеты, поразившие цели в Сирии. В Министерстве обороны результаты операции назвали «сокрушительным уроном группировке боевиков ИГ».

Как отметили в военном ведомстве, действия ВКС России позволили развернуть активные наступательные действия отрядам правительственной армии Сирии.

Абу-Кемаль остается последним относительно крупным населенным пунктом в Сирии, который контролируют боевики ИГ. С севера и запада на город наступают правительственные войска, отряды группировки «Хезболла», а также поддерживаемые США курды. С юга к Абу-Кемалю приближается иракская армия, завершающая освобождение от боевиков провинции Анбар, пишет РБК.

 

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обороны России сообщило о новом ударе по позициям боевиков в Сирии, которые нанесли дальние бомбардировщики. В военном ведомстве сообщили об...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тайфун унес жизни более десяти человек в центральном Вьетнаме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика