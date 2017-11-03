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Изменения в Печах: аттестация офицеров видеокамеры и новое руководство
04.11.2017 18:56 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков рассказал о том, какие изменения ожидают 72-й гвардейский объединенный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов после гибели рядового Александра Коржича.
Тело Коржича было обнаружено висящим в петле 3 октября. Первоначально сообщалось, что военнослужащий-срочник покончил с собой, однако позже по факту его гибели было возбуждено уголовное дело. Задержан ряд военнослужащих военной части, в которой проходил службу Коржич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Новый руководитель
После гибели Коржича начальник 72-го ОУЦ полковник Константин Чернецкий был уволен. Как сообщил в ходе
Как отметил глава Минобороны, новый руководитель, имя которого пока не называется, уже допущен к исполнению обязанностей командира учебного центра. По прибытию главы государства из командировки будет подписан соответствующий указ, документ о назначении уже находится в президентской администрации.
Видеонаблюдение
В целях профилактики неуставных отношений между военнослужащими в учебном центре, по словам Равкова, будут установлены видеокамеры. Обязанность мониторинга в помещениях будет возложена на дежурного по школе. Это, как отметил министр, поможет "минимизировать малейшие вопросы — стычек каких-то или какого-то воздействия".
Аттестация офицеров
Равков также отметил, что офицеры и прапорщики всего учебного центра пройдут аттестацию. В случае, если кто-то не подтвердит свой профессионализм, будут приняты соответствующие действия – понижение в должности либо увольнение.
Расследование уголовного дела по гибели Коржича продолжается. Всего по делу проходят 15 человек, среди которых десять обвиняемых и пять подозреваемых.
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После гибели рядового Коржича 72-й ОУЦ ожидают новшества, которые позволят избежать случаев неуставных отношений.
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