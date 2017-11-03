Беларусь повезла на выставку в Дубаи свою военную технику





Новейшие технологии и возможности оборонного сектора экономики Беларуси будут представлены на аэрокосмической выставке Dubai Airshow-2017.

Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк. В белорусской экспозиции будут разработки ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук.

"На коллективном стенде будут демонстрироваться новейшие оборонные технологии и возможности оборонного сектора экономики Беларуси в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования, создания современных средств радиолокации, комплексов радиоподавления радиосвязи и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также возможности по глубокой модернизации зенитных ракетных комплексов и радиотехнических средств противовоздушной обороны", - рассказал Владимир Лавренюк.

Так, ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" представит макетные образцы модернизированной боевой машины БМ 9А33-1Б из состава зенитного ракетного комплекса "Оса", возможности по модернизации подвижного радиовысотомера ПРВ-13.

Как пояснил Владимир Лавренюк в части БМ 9А33-1Б, конструкторы завода увеличили дальность обнаружения цели и повысили точность определения ее координат. При этом значительно улучшились предельные показатели по дальности обнаружения воздушных объектов электронной аппаратурой ЗРК - до 52,5 км. Заявленные характеристики модернизированной боевой машины 9А33-1Б подтверждены пусками зенитных управляемых ракет на испытаниях. Усовершенствования затронули около 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины.

Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси представит свои возможности в производстве беспилотников. На стенде компании будут экспонироваться модель беспилотного авиационного комплекса малого радиуса действия "Бусел М" с комплектом полезных нагрузок, "Бусел М50" с радиусом действия до 70 км, БПЛА "Буревестник", разработанный для МЧС, беспилотный авиационный комплекс экологического мониторинга на базе дирижабля с радиусом действия до 50 км и беспилотник "Буревестник МБ" специального назначения.

ОАО "КБ "Радар" помимо трехкоординатной радиолокационной станции "Восток-3Д", способной эффективно обнаруживать самолеты-невидимки, привезет на Dubai Airshow-2017 свои перспективные разработки: станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Гроза-С" и ее портативный вариант радиоэлектронное ружье для борьбы с мультикоптерами "Гроза-Р".

"По своим техническим характеристикам "Гроза-С", разработанная летом 2016 года, - одна из лучших в мире. Ее испытывали в различных странах, и везде она демонстрировала отличные результаты - "видела" весь частотный диапазон, где могут работать беспилотники как самолетного, так и вертолетного типа", - отметил официальный представитель Госкомвоенпрома.

XV Международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow-2017 пройдет 12-16 ноября в крупнейшем городе ОАЭ - административном центре эмирата Дубай. Участие в ней белорусских предприятий - важное звено системы военно-технического сотрудничества Беларуси и ОАЭ.

"Кроме того, это прекрасная возможность представить возможности предприятий и организаций оборонного сектора экономики страны, расширить деловое сотрудничество с организациями и предприятиями иностранных государств", - добавил Владимир Лавренюк.

В последние годы Dubai Airshow превратилась в одну из важнейших выставок подобного рода для стран Персидского залива и Ближнего Востока. В 2017 году о своем участии в ней заявили 1,2 тыс. экспонентов из более чем 60 стран. Ожидается демонстрация более 160 самолетов на статической стоянке и в полете. Белорусскую делегацию на выставке возглавит председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев, который на полях форума планирует провести встречи и переговоры с высшим военным руководством Вооруженных сил ОАЭ. Коллективным организатором белорусской экспозиции выступит ЗАО "Белтехэкспорт".