В Кобринском районе погибла 14-летняя школьница

УКС по Брестской области расследует дело о гибели 14-летней девочки, обнаруженной мертвой в хозяйственной постройке на участке дома.

Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области 4 ноября.

Трагедия произошла 29 октября, в этот день девочку без признаков жизни нашел ее брат

По предварительной версии, девочка покончила собой.

В настоящее время проводится расследование, работает судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос родственников, знакомых, одноклассников.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Школьница проживала с родителями, на учете в милиции не состояла, в школе была на хорошем счету. Семья по месту жительства характеризуется положительно.