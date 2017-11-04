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В Кобринском районе погибла 14-летняя школьница

04.11.2017 21:26 — Разное | БДГ  
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УКС по Брестской области расследует дело о гибели 14-летней девочки, обнаруженной мертвой в хозяйственной постройке на участке дома.

Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области 4 ноября.

Трагедия произошла 29 октября, в этот день девочку без признаков жизни нашел ее брат  

По предварительной версии, девочка покончила собой.

В настоящее время проводится расследование, работает судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос родственников, знакомых, одноклассников.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Школьница проживала с родителями, на учете в милиции не состояла, в школе была на хорошем счету. Семья по месту жительства характеризуется положительно.

 
 
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УКС по Брестской области расследует дело о гибели 14-летней девочки, обнаруженной мертвой в хозяйственной постройке на участке дома. Об этом сообщили в управлении...

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