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В Кобринском районе погибла 14-летняя школьница
УКС по Брестской области расследует дело о гибели 14-летней девочки, обнаруженной мертвой в хозяйственной постройке на участке дома.
Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области 4 ноября.
Трагедия произошла 29 октября, в этот день девочку без признаков жизни нашел ее брат
По предварительной версии, девочка покончила собой.
В настоящее время проводится расследование, работает судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос родственников, знакомых, одноклассников.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Школьница проживала с родителями, на учете в милиции не состояла, в школе была на хорошем счету. Семья по месту жительства характеризуется положительно.
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УКС по Брестской области расследует дело о гибели 14-летней девочки, обнаруженной мертвой в хозяйственной постройке на участке дома. Об этом сообщили в управлении...
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