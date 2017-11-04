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Хотел больше: мастер таэквондо в Германии разбил за минуту 123 кокоса
04.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Рекордсменом стал живущий в Германии мастер таэквондо Мухамед Кахриманович. Всего за одну минуту он успел разбить руками 123 кокоса.
Для того, чтобы не повредить руку, он одел специальную перчатку.
Сам рекордсмен выразил недовольство своим достижением, рассказав, что на тренировках он смог разбить 140 кокосов.
Мировое достижение было установлено в Гамбурге. Предыдущий рекорд по разбиванию кокосов был у уроженца Индии Абиша Доминика. Тогда 25-летний механик разбил 124 кокоса.
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Житель Германии руками разбил 123 кокоса за 60 секунд, установив при этом новый рекорд. Смотрите на видео, как было поставлено мировое достижение.
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