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Хотел больше: мастер таэквондо в Германии разбил за минуту 123 кокоса

04.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Рекордсменом стал живущий в Германии мастер таэквондо Мухамед Кахриманович. Всего за одну минуту он успел разбить руками 123 кокоса.

Хотел больше: мастер таэквондо в Германии разбил за минуту 123 кокоса
© RUPTLY.
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Для того, чтобы не повредить руку, он одел специальную перчатку.

Сам рекордсмен выразил недовольство своим достижением, рассказав, что на тренировках он смог разбить 140 кокосов.

Мировое достижение было установлено в Гамбурге. Предыдущий рекорд по разбиванию кокосов был у уроженца Индии Абиша Доминика. Тогда 25-летний механик разбил 124 кокоса.

 
 
Ссылка на источник 24
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Житель Германии руками разбил 123 кокоса за 60 секунд, установив при этом новый рекорд. Смотрите на видео, как было поставлено мировое достижение.

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