Видеофакт: огромная очередь в Москве перед стартом продаж iPhone X

Очередь начала собираться еще за несколько дней перед началом события. А к открытию у магазина официального реселлера стояли около 500 человек.



© REUTERS/ Thomas Peter Очереди за iPhone X выстроились в Москве за день до старта продаж

Продажи флагманского смартфона Apple начались накануне в 8 утра. Перед открытием сотрудники магазина раздавали ожидающим браслеты, по которым можно было купить смартфон. Самым популярным оказался iPhone X в цвете "серый космос" с 256 гигабайтами памяти.

По информации московских реселлеров, во многих салонах "иксы" были раскуплены уже в первые часы.

Ранее Sputnik сообщал, что дата старта официальных продаж нового флагмана еще не назначена.