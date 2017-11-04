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Видеофакт: огромная очередь в Москве перед стартом продаж iPhone X

04.11.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Очередь начала собираться еще за несколько дней перед началом события. А к открытию у магазина официального реселлера стояли около 500 человек.

Видеофакт: огромная очередь в Москве перед стартом продаж iPhone X
© REUTERS/ Thomas Peter
Очереди за iPhone X выстроились в Москве за день до старта продаж

Продажи флагманского смартфона Apple начались накануне в 8 утра. Перед открытием сотрудники магазина раздавали ожидающим браслеты, по которым можно было купить смартфон. Самым популярным оказался iPhone X в цвете "серый космос" с 256 гигабайтами памяти.

По информации московских реселлеров, во многих салонах "иксы" были раскуплены уже в первые часы.

Ранее Sputnik сообщал, что дата старта официальных продаж нового флагмана еще не назначена.

 
 
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Большой ажиотаж вызвал официальный старт продаж iPhone X в Москве, который состоялся накануне. Смотрите на видео, как фанаты продукции Apple коротали время перед...

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