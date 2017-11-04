Пирог готовится быстро, не требует сложных кулинарных трюков и хранится в холодильнике несколько дней, становясь только вкуснее. А ингредиенты из списка можно найти в любом магазине.

Нам понадобится:

Для теста:

Сливочное масло — 115 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Сахар — 150 г

Мука — 140 г

Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.

Кокосовая стружка — 40 г

Молоко — 80 мл

Для начинки:

Сливочное масло — 80 г

Сахар — 80 г

Бананы — 4-5 шт.



© Sputnik / Людмила Янковская Перевернутый карамельный пирог с бананами

Сначала сварим карамель для пирога. Высыпаем сахар в кастрюлю с толстым дном и ставим на плиту нагреваться на среднем огне, пока он не растает и не приобретет насыщенный карамельный цвет. И здесь важно дать сахару растаять самостоятельно, не мешая лопаткой, разве что слегка покачивая кастрюлькой. В смесь добавляем сливочное масло комнатной температуры, смесь расслоится, но это не страшно, как только смесь закипит, масса станет однородной. Снимаем карамель с огня.



© Sputnik / Людмила Янковская Перевернутый карамельный пирог с бананами

Теперь подготовим форму для выпечки. В принципе, форму для пирога можно взять любую круглую или прямоугольную. Нужно выслать дно формы пергаментной бумагой, плотно прижимая ее к основанию. Бананы почистим и порежем пополам и вдоль.



© Sputnik / Людмила Янковская Перевернутый карамельный пирог с бананами

Выливаем слегка остывшую карамель на дно формы и разравниваем. Поверх не очень плотно выкладываем бананы срезом вниз, в карамель. Начинка пирога готова.



© Sputnik / Людмила Янковская Перевернутый карамельный пирог с бананами

Отмеряем необходимое количество муки, разрыхлителя и кокосовой стружки. Муку и разрыхлитель просеиваем, чтобы тесто стало более воздушным.



© Sputnik / Людмила Янковская Перевернутый карамельный пирог с бананами

В миксере взбиваем сливочное масло комнатной температуры с сахаром до получения однородной пышной массы, постепенно вводим в массу яйца. Затем вводим сухие ингредиенты, не переставая перемешивать тесто. Тесто будет немного плотноватым, и тут нам понадобится молоко. Вводим его в тесто и перемешиваем лопаткой до получения однородной массы. Здесь важно не взбивать тесто долго, иначе оно станет резиновым, а мы должны получить пышное тесто.



© Sputnik / Людмила Янковская Перевернутый карамельный пирог с бананами

Осторожно выкладываем тесто в форму, аккуратно заполняя пустоты между бананами. Верх теста выравниваем и отправляем форму в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов примерно на 30-35 минут.



© Sputnik / Людмила Янковская Перевернутый карамельный пирог с бананами

Готовый пирог вынимаем из духовки и даем остыть минут 10. С помощью острого тонкого ножа пройдемся по краям формы и уберем разъемный бортик. Теперь с помощью тарелки переворачиваем пирог, убираем донышко формы и аккуратно снимаем пергаментную бумагу с пирога. Пирог готов!



© Sputnik / Людмила Янковская Перевернутый карамельный пирог с бананами

Разрезаем, добавляем к пирогу шарик ванильного мороженого или ложечку сметаны.



© Sputnik / Людмила Янковская Перевернутый карамельный пирог с бананами

Приятного аппетита!