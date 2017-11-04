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Дрифт на "Победе": что сделали умельцы из культового автомобиля 1950-х

05.11.2017 09:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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От самой "Победы" 1956 года выпуска в автомобиле остался лишь кузов, да и то он подвергся переделке — в машине из четырех остались лишь две двери. Внутри суперкара установлен гоночный каркас безопасности — умельцы основательно подготовили автомобиль для соревнований.

Дрифт на "Победе": что сделали умельцы из культового автомобиля 1950-х
© Sputnik/ Камилла Алиева / Талех Махмудов
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Также изменился и салон — в нем нет привычных "победовских" приборов, да и вообще ничего, что может напоминать о раритете. Современный гоночный руль, рычаг КПП и пара тумблеров — пилота во время гонок не должно отвлекать ничего для них не предназначенное.

Двигатель в спорткаре также не "родной" — мощностью 550 лошадиных сил. Машина способна разгоняться до "сотни" за четыре секунды. На видео можно посмотреть, как машина искусно умеет дрифтовать.

В планах Василия Старостина и его друга, построивших столь необычный автомобиль, прыгнуть со створки на створку разведенного моста в Санкт-Петербурге.

 
 
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