От самой "Победы" 1956 года выпуска в автомобиле остался лишь кузов, да и то он подвергся переделке — в машине из четырех остались лишь две двери. Внутри суперкара установлен гоночный каркас безопасности — умельцы основательно подготовили автомобиль для соревнований.



© Sputnik/ Камилла Алиева / Талех Махмудов Житель Баку собрал за три года и $10 тыс. болид "Формулы-1"

Также изменился и салон — в нем нет привычных "победовских" приборов, да и вообще ничего, что может напоминать о раритете. Современный гоночный руль, рычаг КПП и пара тумблеров — пилота во время гонок не должно отвлекать ничего для них не предназначенное.

Двигатель в спорткаре также не "родной" — мощностью 550 лошадиных сил. Машина способна разгоняться до "сотни" за четыре секунды. На видео можно посмотреть, как машина искусно умеет дрифтовать.

В планах Василия Старостина и его друга, построивших столь необычный автомобиль, прыгнуть со створки на створку разведенного моста в Санкт-Петербурге.