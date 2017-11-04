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В Саудовской Аравии задержаны 11 членов королевской семьи
05.11.2017 10:49 — Разное | Ежедневник
Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд (Фото: Fahad Shadeed / Reuters)
Власти Саудовской Аравии объявили о начале масштабной кампании по борьбе с коррупцией и создали для этого специальный комитет, который, по данным источников Al Arabiya, уже задержал 11 эмиров королевской семьи и четырех министров.
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ по борьбе с коррупцией и заявил, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах страны. Об этом сообщает официальное новостное агентство королевства Saudi Press Agency со ссылкой на слова главы государства.
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Власти Саудовской Аравии объявили о начале масштабной кампании по борьбе с коррупцией и создали для этого специальный комитет, который, по данным источников Al...
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