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В Саудовской Аравии задержаны 11 членов королевской семьи

05.11.2017 10:49 — Разное | Ежедневник  
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В Саудовской Аравии задержаны 11 членов королевской семьи

Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд (Фото: Fahad Shadeed / Reuters)

Власти Саудовской Аравии объявили о начале масштабной кампании по борьбе с коррупцией и создали для этого специальный комитет, который, по данным источников Al Arabiya, уже задержал 11 эмиров королевской семьи и четырех министров.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ по борьбе с коррупцией и заявил, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах страны. Об этом сообщает официальное новостное агентство королевства Saudi Press Agency со ссылкой на слова главы государства.

По словам саудовского монарха, в высших правительственных кругах нашли людей, «которые ставят свои личные интересы выше общественных» для того, чтобы незаконным образом обогащаться. ​В связи с этим, добавил он, в королевстве проведут «серию кампаний по задержанию обвиняемых в финансовых махинациях и злоупотреблении властью».​

В принятом королем указе пять положений, в числе которых формирование верховного комитета по борьбе с коррупцией под председательством наследного принца, пресечение коррупционных преступлений, задержание и арест подозреваемых.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники уточняет, что в соответствии с этим указом сотрудники нового комитета задержали 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров. По неподтвержденным данным, в списке обвиняемых саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, отправленный в субботу в отставку министр экономики и планирования Адель Факих и бывший глава Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд, пишет РБК. 

 
 
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Власти Саудовской Аравии объявили о начале масштабной кампании по борьбе с коррупцией и создали для этого специальный комитет, который, по данным источников Al...

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