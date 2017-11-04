Бутор о новом фильме: задумали и тут же сняли, пугаться было некогда /

Александра Бутор недавно закончила снимать свой третий по счету фильм, который называется "В личное пространство вход воспрещен". Несмотря на опыт сотрудничества с киностудией "Беларусьфильм", новую работу Александра предпочла реализовывать, полностью полагаясь на собственные силы. Кроме режиссуры и сценария пришлось заняться еще и продюсированием.

"Мне некогда было испугаться. Я так быстро его сделала, так быстро мы его задумали, написали за месяц, и тут же сняли. И вот он сейчас на цветокоррекции и тут же выходит в прокат. Поэтому у меня и времени не было сесть и подумать: "Ой, как страшно"! Тут дело в опыте, в том, как ты умеешь все организовать. Думаю, новичок бы не справился", — сказала Бутор.

Сценарий фильма был написан за месяц, съемки проходили в августе и заняли десять съемочных дней. Подобные скорости постепенно становятся нормой для белорусского независимого кино. В основе фильма — романтическая история молодого программиста, оказавшегося в сельской глуши, и юной деревенской девушки.

Главные роли в фильме исполнили молодые белорусские актеры Эрик Абрамович и Любовь Клок. Также в фильме снимались и воспитанники творческой мастерской "Территория кино" , которой руководит Александра Бутор. Известные актеры Сергей Жбанков и Анна Полупанова также заняты в фильме, но на второстепенных ролях. Премьера фильма состоится в феврале следующего года.

Беседу с режиссером, руководителем творческой мастерской "Территория кино" Александрой Бутор о съемках и скорой премьере нового фильма слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.