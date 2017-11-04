Вызывайте экзорциста: забавные реакции питомцев в Instagram

Наши питомцы, как и мы, могут испытывать гамму эмоций, начиная от безграничной радости и заканчивая злостью. Однако в отличие от нас животные в эти моменты ведут себя куда более забавно.

Пользователи Instagram стали свидетелями необычных реакций своих котеек и песиков, после чего признались, что готовы вызвать экзорциста.

Питерский мопсик Чубага очень любит купаться и не может смотреть на моющегося хозяина. Он не просто просит, а требует хозяина взять его с собой. Тот обещает завести пса к святой Матушке Матроне, чтобы изгнать из него злой дух.