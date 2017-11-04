ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вызывайте экзорциста: забавные реакции питомцев в Instagram

05.11.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Наши питомцы, как и мы, могут испытывать гамму эмоций, начиная от безграничной радости и заканчивая злостью. Однако в отличие от нас животные в эти моменты ведут себя куда более забавно.

Пользователи Instagram стали свидетелями необычных реакций своих котеек и песиков, после чего признались, что готовы вызвать экзорциста.

Питерский мопсик Чубага очень любит купаться и не может смотреть на моющегося хозяина. Он не просто просит, а требует хозяина взять его с собой. Тот обещает завести пса к святой Матушке Матроне, чтобы изгнать из него злой дух.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи соцсети продемонстрировали, как необычно порою могут вести себя домашние животные.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Саудовской Аравии задержаны 11 членов королевской семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика