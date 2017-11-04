Регулярный чемпионат КХЛ доигрался до первой паузы, которую хоккейный календарь лиги дарит национальным сборным. Увы, минские динамовцы выбрели из "учебного класса" на "большую перемену" с "двойкой" в дневнике и низко опущенной головой.

А, значит, с такими спорными перспективами быть успешными в борьбе за путевку в плей-офф, что они близки к тому, чтобы уже называться никудышными. Подопечные канадского наставника Горди Дуайера проиграли на субботнем льду "Минск-Арены" очередному прямому конкуренту — "Северстали", и теперь отстают от желанного восьмого места в турнирной таблице Западной конференции — "крайнего" с которого можно попасть в сетку Кубка Гагарина, на семь очков.

Все это и заставило колумниста Sputnik Руслана Васильева, задуматься на тему целесообразности и эффективности связки с кодом "ДД". Дуайер и "Динамо": насколько тренер подходит команде? Не равняются ли шансы "зубров" решить с ним задачу на сезон, такими же невероятными, как у снежка сохранить объем и форму в огненном пекле?

Дурной пример заразителен?

Летняя информация о том, что у минского "Динамо" в сезоне-2017/2018 будет тренер по фамилии Дуайер, сразу вызвала тревогу, и, что удивляло, некие смутные трагические ассоциации. Причем, причина страхов и сомнений заключалась отнюдь не в каком-то предубеждении относительно наставника, тренировавшего в КХЛ "Медвещак". Признаться, в силу невзрачности "медведей" деятельность мистера Горди в Загребе не вызывала интереса и деятельного отклика. Тем не менее, фамилия Дуайер…



© Sputnik / Виктор Толочко Тренер ХК "Динамо": я точно не выключал свет в раздевалке "Барыса"

В современном мире такие проблемы решаются просто, и в строку поиска была "вбита" фамилия канадского специалиста. Естественно, все сразу и вскрылось: на верхней строке оказался вовсе не наш хоккейный Дуайер. Пальма первенства досталась его однофамильцу — Роберту. Американскому политику-республиканцу, казначею штата Пенсильвания. В середине 80-х годов прошлого века его обвинили в коррупции, на что не признавший за собой никаких грехов Дуайер ответил кардинально — застрелился из "Магнума 357" (ручная гаубица!) прямо во время телевизионной (пять камер!) пресс-конференции. Жене он оставил записку. Только вступившему в должность губернатору — письмо. Обществу — карточку "донора органов"…

Так, что фамилия Дуайер — знаменита, но сами понимаете, это пикантная слава. Как тут было не засмущаться приезду мистера Горди? Тем более, что сам он молод, а динамовский состав ему достался после того, как предшественник и соотечественник Крэйг Вудкрофт, исходя из неких не расшифрованных соображений, вынудил покинуть Минск всех лидеров "зубров". После чего и сам сделал ноги в Швейцарию.

Рыжий, а еще конопатый!

Поэтому, в ситуации сДуайером, вначале утешал только цвет волос нового тренера. Все-таки рыжие — к удаче, как считают, например, ирландцы. Только они — ирландцы, к тому же говорят: "Когда Бог создавал время, он создал его достаточно". Но не в этот раз.



© Sputnik / Виктор Толочко Минское "Динамо" – самая недисциплинированная команда в КХЛ

Именно времени Дуайеру катастрофически не хватало. На то, чтобы плавно войти в курс дела, а главное на формирование именно своего состава "Динамо". Этим занимаются в марте-июне. В Минске все вершилось впопыхах, при дефиците предложений на трансферном рынке в июле-августе. А тот же шведский голкипер Энрот задержался, поздно начал работать в команде, и в итоге несколько первых матчей провел неубедительно. Шесть поражений на старте — это шесть поражений, иначе говоря, провал.

Но вот, что занятно. Горди Дуайер уже на первой своей тренировке без следа развеял все "страшные ассоциации" с самоубийцей и донором органов. Он никак не походил и на хоккейного "полицейского", который больше дрался, чем играл на североамериканских площадках. Стройный, изящно щуплый, что обманчиво. У него оказалась умная, с той толикой грусти улыбка, которая характерна для гриновских мужчин и тургеневских барышень — романтиков! Располагающая манера держаться, настоящие не суетливые повадки профессионала, которому, хоть и приходилось реализовываться в потасовках, но происходили те кулачные битвы на высочайшем НХЛовском уровне, где даже чистильщики льда с лопатой — элита.

Кстати, о последней. Как известно, любого "рыжего и конопатого" обязательно дразнят мультипликационным убийством дедушки лопатой. Но мистер Горди ничего подобного не совершал ни в отношении условного дедушки, ни в отношении "Динамо". Да, случилась серия стартовых фиаско, но в отличие от Риги Минск не развалился, и продолжает бороться за путевку в плей-офф. Канадец оказался квалифицированных мореходом и выправил крен лодки "зубров" в океане КХЛ.

Дуайер лишался ведущих игроков — кто-то травмировался (Денисов, Фонтейн, Скилле), а Клинкхаммера вовсе продали в Казань, но тренер таки сформировал пары защитников и тройки нападающих, которые стали признаны болельщиками. На счету "Динамо" уже числятся несколько ярких волевых викторий. "Магнитку" одолели, проигрывая 0:3, а еще "скальпы" "Нефтехимика", "Торпедо"…

Так, что Дуайер не зря экспериментировал на суеверном фронте со своим лицом — то идеально выбритым, то, наоборот, с рыжей щетиной. Его заслуги очевидны. Но, увы, они не перевешивают недостатков, из-за которых "зубры" и болтаются вне зоны плей-офф, отставая все больше и больше.

"Помоги мне, помоги мне…"

Самая главная претензия к Дуайеру — неспособность "зубров" добиваться позитивных результатов в матчах с прямыми конкурентами. Вот и на перерыв они ушли, уступив дома "Северстали". А были еще два проигрыша, причем "сухих", "Витязю", дележ очков со "Спартаком" и "Сочи", поражение от "Слована" и только буллитная победа над одноклубниками из Риги. Особняком стоят дерби с московскими динамовцами, но надо понимать, что, когда в течение недели состоялись оба матча, "бело-голубые" из российской столицы еще находились в лидерской группе, только открывая двери в свой кризис.



© Sputnik / Виктор Толочко Минское "Динамо" обыграло дома "Спартак" в КХЛ

Вторая претензия в адрес мистера Горди — неспособность установить жесткую дисциплину. "Зубры" лидеры по штрафным минутам, идя впереди всей планеты по количеству глупейших, невынужденных удалений. Конечно, бывают матчи, в которых анархии почти нет, но порой она гуляет во всю губернию. И это, серьезно для репутации любого наставника.

Как и то, что Дуайер, похоже, не имеет веса, чтобы давить на менеджеров "Динамо". Очевидно следующее: для выхода в плей-офф состав "зубров" необходимо срочно усиливать. Болевые точки минской команды проявились еще в августе. Но воз и нынче там. На синей линии по-прежнему приходится полагаться на защитника Граньяни, но канадец чудит, как школяр, что случилось и в супер принципиальной баталии с "Северсталью". В силу кризиса Матерухина "зубры" нуждаются в форварде с правым хватом клюшки, но менеджеры "Динамо" не сумели договориться даже с "Юностью" о переходе Когалева.

Но, что, значит, "давить"? Тем более, если не давятся, и тем более, если за твоей спиной нет больших заслуг, что нужны для эффективного давления? И тут приходим к выводу: борьбу за плей-офф Кубка Гагарина, скорее, проигрывает не канадский тренер, а функционеры клуба. Без их помощи в деле усиления состава минская карта будет бита.

Впрочем, и Дуайер именно в эти ноябрьские революционные дни должен спеть во весь голос. Пусть не "Варшавянку, но, хотя бы: "Помоги мне, помоги мне. В желтоглазую ночь позови…" Услышат ли, вот в чём вопрос?