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Зима еще не близко: в понедельник – до +12

05.11.2017 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Комфортная погода установится в Беларуси в ближайший понедельник, сообщили Sputnik в воскресенье в Белгидромете.

Зима еще не близко: в понедельник – до +12
© Sputnik/
Какой сегодня праздник: 5 ноября

На смену нескольким неделям похолодания и обильных осадков в республику приходит комфортная осенняя погода.

Так, уже в субботу и воскресенье на большей территории страны не было осадков, а температура воздуха поднялась по сравнению с последними днями октября. Еще теплее будет 6 ноября — столбики термометров днем местами поднимутся до +12°С.

Ночью с воскресенья на понедельник в Беларуси будет +1…+7°С. В столице ночью — +3…+5°С, днем 6 ноября — до +9°С.

По прогнозам синоптиков, в понедельник также будет без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.

Первая половина недели, согласно предварительным прогнозам, также будет комфортной и без осадков.

 
Теги: Минск
 
 
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Осадков в понедельник 6 ноября синоптики по республике не прогнозируют.

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