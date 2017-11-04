|
Бонча: в ноябре проявятся ранее скрытые коррупционные схемы
05.11.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Октябрь запомнился
"Главными событиями ноября может считаться серединное время между летними затмениями 2017-го года и зимними 2018-го. Это период непредсказуемости и проявления сил провидения. Могут срываться планы, происходить непредвиденные события, устойчивые системы подвергнутся испытаниям, и даже самая надежная техника может дать сбои", — утверждает Бонча.
Другим важным событием ноября станет переход Черной Луны (апогея Луной орбиты) из созвездия Стрельца в созвездие Козерога. Это случится 9 ноября, и продлится этот период 9 месяцев. В это время в различных сферах могут происходить масштабные сбои и ошибки. Возможно, проявятся и коррупционные схемы, которые ранее были скрыты.
В целом, ноябрь можно считать благоприятным месяцем. По мнению астролога, последний месяц осени может стать передышкой перед более серьезными испытаниями, которые в декабре принесет вхождение Сатурна в созвездие Козерога.
Полную версию беседы с астрологом Вячеславом Бончей слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астролог Вячеслав Бонча рассказал радио Sputnik Беларусь о том, что готовят звезды и планеты населению Земли в ноябре.
|
Архив (Разное)
Комментарии