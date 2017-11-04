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Бонча: в ноябре проявятся ранее скрытые коррупционные схемы

05.11.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Октябрь запомнился референдумом о независимости Каталонии и другими проблемами в руководстве разных стран, а также разнообразными скандалами, связанными с известными людьми по всему миру — Вайнштейн, Джигарханян, Щербо, Спейси. Все эти события стали проявлениями оппозиции двух планет — Урана и Юпитера, говорит астролог Вячеслав Бонча. Уран символизирует, с одной стороны, свободу и новшества, с другой — скандалы. В свою очередь, Юпитер отвечает за власть, закон, авторитет и моральные принципы.

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"Главными событиями ноября может считаться серединное время между летними затмениями 2017-го года и зимними 2018-го. Это период непредсказуемости и проявления сил провидения. Могут срываться планы, происходить непредвиденные события, устойчивые системы подвергнутся испытаниям, и даже самая надежная техника может дать сбои", — утверждает Бонча.

Другим важным событием ноября станет переход Черной Луны (апогея Луной орбиты) из созвездия Стрельца в созвездие Козерога. Это случится 9 ноября, и продлится этот период 9 месяцев. В это время в различных сферах могут происходить масштабные сбои и ошибки. Возможно, проявятся и коррупционные схемы, которые ранее были скрыты.

В целом, ноябрь можно считать благоприятным месяцем. По мнению астролога, последний месяц осени может стать передышкой перед более серьезными испытаниями, которые в декабре принесет вхождение Сатурна в созвездие Козерога.

Полную версию беседы с астрологом Вячеславом Бончей слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Астролог Вячеслав Бонча рассказал радио Sputnik Беларусь о том, что готовят звезды и планеты населению Земли в ноябре.

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